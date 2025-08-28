Actualizado:
Jue, 28/08/2025 - 17:51
Joya del Real Madrid está a punto de salir del club; jugaría Champions con rival directo
El jugador saldría del cuadro 'merengue' buscando más minutos en cancha.
Continúan los movimientos en el presente mercado de fichajes, especialmente en el fútbol europeo, donde los grandes clubes del Viejo Continente hacen grandes inversiones o en otros casos, ceden a alguno de sus jugadores con la intención de darles ritmo y que sumen minutos en otros clubes.
Uno de los equipos protagonistas de esta situación es nada más y nada menos que el Real Madrid, conjunto español que dentro de su plantilla tiene lo que llaman una joya de futbolista, a quien compró en 60 millones de euros en julio del año pasado.
Lea también: Bayer Leverkusen dejaría a Gustavo Puerta sin Champions: se conoció la razón
En otras noticias: ¿habrá grandes novedades en la convocatoria de la Selección Colombia?
Joya del Real Madrid despierta interés en club que jugará la próxima Champions
Se trata de Endrick, delantero brasileño de apenas 19 años que no ha podido asentarse en el conjunto ‘merengue’ y ahora podría salir en condición de préstamo con destino al Olympique de Marsella, así lo confirmó el medio partidario Defensa Central, que cubre a diario la información del equipo español.
El exjugador del Palmeiras y futbolista de la Selección de Brasil, ha sido relegado en el equipo titular y tampoco se ha visto como el primer cambio en el Real Madrid ante jugadores como Gonzalo García, Kylian Mbappé, Vinícius Júnior y Rodrygo, situación que lo pondría fuera del cuadro ‘merengue’.
Endrick saldría del Real Madrid en este mercado de fichajes
El brasileño (quien se recupera de una lesión) analiza sus opciones y podría aceptar una posible propuesta del equipo francés (al que justamente enfrentará el Real Madrid en la fase liga de la próxima UEFA Champions League), un cambio de rumbo que le ayudaría a sumar minutos en cancha y estar con ritmo para ser pieza disponible en la Selección de Brasil que dirige el técnico Carlo Ancelotti, quien no lo convocó a los últimos partidos de Eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026.
Con el entrenador italiano al mando del cuadro español, el delantero de 19 años disputó un total de 37 partidos la pasada temporada, convirtió 7 goles y aportó 1 asistencia, un registro aceptable, pero que comparado con otros delanteros del club queda corto ante la exigencia que supone estar en el Real Madrid.
Fuente
Antena 2