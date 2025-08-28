Joya del Real Madrid está a punto de salir del club; jugaría Champions con rival directo

Continúan los movimientos en el presente mercado de fichajes, especialmente en el fútbol europeo, donde los grandes clubes del Viejo Continente hacen grandes inversiones o en otros casos, ceden a alguno de sus jugadores con la intención de darles ritmo y que sumen minutos en otros clubes.

Uno de los equipos protagonistas de esta situación es nada más y nada menos que el Real Madrid, conjunto español que dentro de su plantilla tiene lo que llaman una joya de futbolista, a quien compró en 60 millones de euros en julio del año pasado.

