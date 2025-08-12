Joya peruana apunta a Eliminatorias: debutó y lo recomendó una leyenda

Tuvieron que pasar diez años para que el fútbol peruano volviera a destacar en uno de los equipos más grandes a nivel mundial. El Bayern Múnich, en donde brillaron jugadores como Paolo Guerrero y Claudio Pizarro, llegó la hora para una joya que dará de qué hablar.

Felipe Chávez, nacido en Alemania, pero con padre peruano y con experiencia en las selecciones juveniles de Perú dio el primer salto al profesionalismo con su debut ante el Grasshopper en un amistoso del Bayern Múnich. De hecho, Felipe fue una de las grandes figuras y en 62 minutos logró demostrar su valía. Tanto así que fue determinante en una jugada puntual que acabó con el segundo gol muniqués.

Para el gol de Jonah Kusi-Asare, Felipe Chávez inició la jugada con un gran pase a Lennart Karl que jugó para el sueco quien definió con un remate al fondo. Chávez inició su carrera deportiva en el Augsburgo y a sus 18 años debutó en la pretemporada junto con el elenco bávaro y dejó grandes sensaciones.

Seguramente, Vincent Kompany lo tendrá en cuenta para afrontar la Bundesliga. Brilló y se ganó los aplausos por parte del equipo alemán que afirmó que tuvieron que pasar diez años para volver a tener a un jugador peruano.

PERÚ ENCONTRÓ LA JOYA PARA LAS ELIMINATORIAS

Que esté jugando en el Bayern Múnich será ideal para que Felipe Chávez pueda estar en los planes de Óscar Ibáñez y de las selección Sub-20. Chávez, quien puede jugar o en Alemania o en Perú ya le habría dado el sí al seleccionado inca después de pasar por todas las categorías juveniles.

A sus 18 años, Felipe Chávez espera ser tenido en cuenta en los siguientes partidos de las Eliminatorias para buscar el repechaje que todavía es una posibilidad en este camino de las clasificatorias sudamericanas.

En caso de que Óscar Ibáñez no lo tenga en cuenta, seguramente, Bayern Múnich será determinante para que tome confianza y que se afiance en el primer equipo bávaro para poder ser una pieza fundamental en el camino a las Eliminatorias de 2030 en donde se esperaría la llegada de un nuevo cuerpo técnico que pueda devolver al seleccionado ‘Bicolor’ a la cita orbital.

FELIPE CHÁVEZ, RECOMENDADO POR UNA LEYENDA PERUANA

El último jugador peruano que actuó en el Bayern Múnich fue nada más ni nada menos que Claudio Pizarro. Una leyenda y un referente del equipo muniqués destacándose como uno de los grandes goleadores de la institución en los últimos años.

Claudio Pizarro también fue un actor determinante para la evolución y para la consolidación de Felipe Chávez en el Bayern Múnich. Fue el delantero quien recomendó a la institución bávara de tener en cuenta a la joya de 18 años y también advirtió a la selección del jugador que puede llegar a ser.

Bajo ese panorama, Felipe Chávez espera ser tenido en cuenta para las próximas Eliminatorias Sudamericanas. Además, busca consolidarse en el primer equipo del Bayern Múnich que será el primer puente para potencializar a la joya alemana peruana.