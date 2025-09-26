Actualizado:
Vie, 26/09/2025 - 08:33
Juan Carlos Osorio le abrió la puerta a Nacional: estaría dispuesto
Juan Carlos Osorio ilusiona con el regreso a FPC para dirigir a Atlético Nacional.
Atlético Nacional continúa sin rumbo en la Liga BetPlay tras una serie de resultados irregulares que ha venido sumando en las últimas jornadas y que justamente también dejaron a Javier Gandolfi sin cargo en el banquillo técnico, otra situación que llega a complicar bastante el rumbo del cuadro 'verdolaga'.
Diego Arias, quien se encuentra parcialmente al mando del club, se refirió frente a esta situación tras la agobiante victoria en condición de visitante y confirmó que por el momento no contar con un DT no los inquieta. Sin embargo las opciones de contratación todavía no se cierran y en la mira hay un estratega de amplio recorrido, campeón y viejo conocido del club, Juan Carlos Osorio, quien no descarta llegar al cuadro 'verdolaga'.
Juan Carlos Osorio no descarta llegar a Nacional
El experimentado estratega de 64 años se vuelve a robar las miradas en el mercado de fichajes en el mundo del fútbol al ser uno de los más pretendidos en este momento para volver a dirigir tras su inminente salida de la Liga MX dirigiendo al Club Tijuana a principios de la temporada 2025.
Osorio se encuentra evaluando ofertas para lo que será su futuro dirigiendo, en donde ha recibido llamados de diferentes selecciones, aunque ninguna que se encuentre clasificada al Mundial, y de una gran variedad de clubes en donde justamente se encuentra el nombre del Atlético Nacional, uno de los más sonados.
"Atlético Nacional, al igual que otros dos o tres clubes, son proyectos deportivos que le interesarían a cualquier entrenador de fútbol, y no soy la excepción. En este momento me encuentro en conversaciones con cuatro selecciones, lastimosamente son selecciones que no clasificaron al Mundial de 2026". Comentó en el VBAR.
¿Cuáles fueron los títulos de Juan Carlos Osorio dirigiendo a Nacional?
Osorio arribó a Atlético Nacional en la temporada 2012 después de un breve paso dirigiendo en la Liga MX a Puebla. Su paso por el 'verde paisa' fue realmente enriquecedor, ya que logró sumar seis títulos oficiales, tres ligas, dos Copa Colombia y una Superliga, lo que tiempo después le permitió llegar a dirigir a selecciones nacionales como la de México y la de Paraguay.
