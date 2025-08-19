Juan Carlos Osorio regresaría a dirigir: 2 ofertas, una es de selección

Hace cinco meses, Juan Carlos Osorio dejó de ser el director técnico del Xolos de Tijuana de la Liga MX. Pese a que logró meter a la institución mexicana en las fases finales, su paso duró menos de un año y, desde su salida, se ha mantenido afuera de los banquillos a la espera de una oferta que lo pueda llegar a convencer.

De hecho, mucho se ha hablado con las posibilidades de que Juan Carlos Osorio pueda regresar a dirigir en la Liga BetPlay. Con la salida de tantos directores técnicos, el nombre del risaraldense, que ha dejado huella en clubes como Nacional u Once Caldas sigue despertando intereses de diferentes equipos.

Pese a esto, todo parece indicar que su futuro no estaría ni cerca de Colombia, dado que, en las últimas semanas, el director técnico ha recibido varias ofertas concretas, pero de equipos internacionales para continuar su carrera en la dirección técnica afuera de su país.

LAS OFERTAS QUE RECIBIÓ JUAN CARLOS OSORIO

En ese orden de ideas, Juan Carlos Osorio estaría listo para regresar a la actividad como entrenador después de cinco meses de silencio. Sus rotaciones, que han generado tantas polémicas y el reconocimiento que se ha ganado con su amplia experiencia en los banquillos será ideal para poder volver a tomar las riendas de una institución, o hasta de una selección.

De acuerdo con información del periodista argentino de Win Sports, Mariano Olsen afirmó que Juan Carlos Osorio recibió dos propuestas en los últimos días. Uno de ellos fue por parte de un club, mientras que la otra opción fue de una selección que lo estaba tentando desde hace unos meses.

La primera de ellas fue por parte del Puebla de México. Aunque todavía no hay nada concreto, Juan Carlos Osorio recibió los primeros llamados y consultas por parte de la institución poblana. De tomar esa oferta, el risaraldense volvería a la Liga MX después de su paso por el Tijuana.

Por otro lado, una selección también hizo los primeros llamados y consultas para poder concretar la contratación de Juan Carlos Osorio como su nuevo director técnico. Se trata nada más ni nada menos que del combinado nacional de China que, desde julio ha estado buscando al entrenador colombiano.

De darse la opción de la selección de China, Juan Carlos Osorio tomaría las riendas de un país por tercera ocasión, tras dirigir a México y a Paraguay. En las próximas semanas se conocerá oficialmente la decisión por parte del risaraldense para definir si firma con un club o si irá a un combinado nacional.

LA LIGA BETPLAY OLVIDA A JUAN CARLOS OSORIO

Según la información de Marino Olsen, Juan Carlos Osorio todavía no ha recibido ninguna oferta por parte de la Liga BetPlay. Ha habido varias salidas de directores técnicos, pero todo parece indicar que el futuro del entrenador oriundo de Santa Rosa del Cabal, Risaralda sea afuera de suelo colombiano.

Por ahora, el entrenador de 64 años espera definir su futuro, pero las señales es que será lejos de la Liga BetPlay. En Colombia aparecieron rumores de que lo quería el Junior de Barranquilla después de la salida de César Farías, o hasta se jugó con que podía regresar al América de Cali.

Así las cosas, Juan Carlos Osorio seguirá en la Liga MX con Puebla, o bien, tomará la oferta de la selección de China. En caso de que firme con los poblanos, será su segunda experiencia en el equipo después de dirigir 11 partidos en 2012 donde no pudo dejar un buen papel con dos victorias, dos empates y siete derrotas.

Su gestión en el Puebla solo duró dos meses, tomando las riendas el 1 de enero de 2012 y finalizando su contrato el 21 de marzo de ese mismo año. Años más tarde podría volver al equipo con la necesidad de mejorar los registros conseguidos hace 13 años.