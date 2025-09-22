Actualizado:
Lun, 22/09/2025 - 13:48
Juan Carlos Osorio volvió y firmó con nuevo 'equipo'
La última experiencia del risaraldense como director técnico fue al frente de Xolos de Tijuana.
Luego de varia semanas de rumores, Juan Carlos Osorio le ha dado el 'sí' a una institución para trabajar durante los próximos meses, y ya fue anunciado oficialmente. Eso sí, no se trata propiamente de un equipo de fútbol.
Pues Juan Carlos Osorio trabajará con Top Champ Manager, una agencia de representación deportiva que sobre todo tiene a jugadores colombianos 'bajo su poder'. En su perfil de Instagram fue anunciado el pasado domingo.
"Hoy llega a nuestra familia uno de los técnicos más ganadores y exitosos en Colombia. Nos sentimos orgullosos de empezar este nuevo camino juntos y estamos convencidos de que lograremos los objetivos propuesto", fueron las palabras dedicadas a Osorio en su presentación.
La intención es que Juan Carlos Osorio con sus capacidades como director técnico y la experiencia que tiene sea un puente entre futbolistas y clubes para firmar transferencias futuras; además se le apuesta a que el entrenador representa una buena imagen para la agencia colombiana, que en su mayoría representa a jugadores del FPC.
¿A cuáles futbolistas representa la agencia Top Champ Manager?
Actualmente, la agencia Top Champ Manager representa a Kevin Castaño, Álvaro Montero, Daniel Cataño, Sergio Mosquera, Leonardo Castro, Carlos Terán y Nicolás Arévalo. Se trata de una empresa en crecimiento con futbolistas colombianos reconocidos que se desempeñan en el plano local e internacional.
Se estima que Juan Carlos Osorio asumirá sus funciones en el transcurso de esta semana, siendo posiblemente un trabajo inédito para el entrenador risaraldense quien viene de desempeñarse en el fútbol mexicano.
La trayectoria de Juan Carlos Osorio
Como entrenador en propiedad Juan Carlos Osorio tiene 19 años de experiencia, y fuera de los títulos que ganó con Once Caldas y Atlético Nacional, militó en las selecciones nacionales de México y Paraguay.
La experiencia más reciente de JCO como entrenador fue al frente de Xolos de Tijuana entre mayo de 2024 y marzo de 2025.
