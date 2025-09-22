Juan Carlos Osorio volvió y firmó con nuevo 'equipo'

Luego de varia semanas de rumores, Juan Carlos Osorio le ha dado el 'sí' a una institución para trabajar durante los próximos meses, y ya fue anunciado oficialmente. Eso sí, no se trata propiamente de un equipo de fútbol.

Puede leer: Liga Betplay 2025: equipo tradicional podría descender por faltas legales

Pues Juan Carlos Osorio trabajará con Top Champ Manager, una agencia de representación deportiva que sobre todo tiene a jugadores colombianos 'bajo su poder'. En su perfil de Instagram fue anunciado el pasado domingo.

"Hoy llega a nuestra familia uno de los técnicos más ganadores y exitosos en Colombia. Nos sentimos orgullosos de empezar este nuevo camino juntos y estamos convencidos de que lograremos los objetivos propuesto", fueron las palabras dedicadas a Osorio en su presentación.

La intención es que Juan Carlos Osorio con sus capacidades como director técnico y la experiencia que tiene sea un puente entre futbolistas y clubes para firmar transferencias futuras; además se le apuesta a que el entrenador representa una buena imagen para la agencia colombiana, que en su mayoría representa a jugadores del FPC.