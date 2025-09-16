Juan Carlos Osorio y la verdad sobre su regreso a dirigir a Nacional

Atlético Nacional vuelve a entrar en el "ojo del huracán" del Fútbol Profesional Colombiano tras una serie de inconvenientes que se han venido presentando en las últimas jornadas de la competencia de la mano de Javier Gandolfi, quien parece que ya tendría los días contados en el cuadro 'verdolaga'.

El estratega argentino no la ha venido pasando bien con Nacional y la "gota que derramó el vaso" fue la derrota ante Bucaramanga y el mal planteamiento táctico que lo dejó con cuatro jugadores extranjeros dentro del terreno de juego. Desde este encuentro, se ha venido hablando de su salida, hasta el momento no se ha confirmado, pero ya se han empezado a evaluar posibles reemplazos, en donde estaría el nombre de Juan Carlos Osorio, aunque lo más probable es que no llegue por problemas que tendría con la directiva actual.

Juan Carlos Osorio no volvería a dirigir a Nacional

Javier Gandolfi no ha llegado a convencer del todo desde que arribó al banquillo técnico del equipo a inicios de la temporada 2025, los hinchas ya están metiendo presión para que se tomen medidas al respecto y la mesa directiva viene evaluando la situación, ya que en sus planes estaba contar con el argentino por lo menos hasta el final del presente año.

El cierre del 2025 ha estado complicado para Nacional, el cual se encuentra penando en la tabla de posiciones de la Liga BetPlay y su clasificación a los cuadrangulares podría llegar a peligrar. Aunque su participación en la Copa BetPlay es buena y ya se encuentra en los cuartos de final, pero la carpeta de entrenadores ya se está conformando y uno de los nombres que más habría llegado a sonar fue el de Juan Carlos Osorio.