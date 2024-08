Juan David Cabal sueña en grande con Juventus y quiere llegar al nivel de Chiellini o Cannavaro

El futbolista colombiano Juan David Cabal afronta un nuevo reto en su carrera deportiva, después de haber sido contrato por el histórico Juventus de la Serie A de Italia.

Cabal llegó a la 'Vecchia Signora' con grandes expectativas, luego de demostrar un altísimo nivel en el Hellas Verona, en donde se ganó un lugar en la alineación titular y además se convirtió en uno de los jugadores con mayor proyección de la liga italiana.

Lea también: Bayer Leverkusen le abre la puerta de salida a Gustavo Puerta: seguiría en Europa

Después de sus primeros entrenamientos en Juventus, el colombiano se mostró contento y también se puso un desafiante reto al asegurar que desea llegar al nivel de figuras de la talla de Chiellini, Bonucci y Cannavaro.

"Estoy muy feliz de haber llegado a este equipo . Para mí es realmente un sueño haber llegado a uno de los equipos más grandes de Italia y del mundo. He trabajado mucho esta semana para poder hacer realidad mi sueño, convertirme en un jugador importante como Chiellini, Bonucci y Cannavaro", dijo.

Por otro lado, Cabal explicó que además de aportar todo su talento, también quiere cumplir con las exigencias del entrenador Thiago Motta.

"Quiero aportar todo mi talento, también me gustaría aportar lo que soy como persona, tanto dentro como fuera. En el campo: quiero hacer todo lo que pueda por el equipo, intentaré mejorar en todos los frentes y satisfacer las peticiones de Thiago Motta", explicó.

Le puede interesar: Lucas González reapareció tras salir de Central Córdoba: "La vida no te da lo que quieres"

"Todavía me siento un poco extraño cuando entro al vestuario del Allianz Stadium o cuando veo a estos grandes jugadores. Estoy muy contento con todo esto, también por cómo fui recibido tanto por la afición como por el público. Club quiero devolver todo lo que me dieron en estas primeras semanas", afirmó.

Finalmente, el colombiano reveló los consejos que recibió del entrenador y lo que le dijo Juan Guillermo Cuadrado sobre el equipo.

"Me dijo que lo disfrutara, me pidió que fuera yo mismo, que intentara ser un mejor jugador porque el talento no es suficiente, siempre hay cosas nuevas en las que trabajar. Es una persona correcta. Era un excelente futbolista y estoy seguro que esto me ayudará a entender muchas cosas", agregó.

" Hablé con Cuadrado, me dijo que había tomado la decisión correcta porque no hay otro equipo", dijo.