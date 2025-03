Juan Fernando Quintero ¿Cuál es la enfermedad que lo limita como futbolista?

Durante su segundo partido, frente a Deportivo Pasto, Quintero volvió a brillar con un estilo que recordó a sus mejores momentos en la Selección Colombia. Su influencia en el juego ha sido evidente, no solo por sus contribuciones directas en asistencias, sino también por su liderazgo y experiencia, que han servido de guía para los jugadores más jóvenes del plantel.

La afición americana ha recibido con entusiasmo al '10', quien ha expresado su compromiso con el club y su deseo de llevar al América de Cali a lo más alto del fútbol colombiano. Su desempeño en estos primeros encuentros ha generado expectativas positivas sobre lo que puede lograr el equipo en la presente temporada.

Una visión más allá de las limitaciones

Lo que resulta aún más sorprendente del rendimiento de Juan Fernando Quintero es que, a pesar de padecer problemas visuales significativos, su desempeño en el campo no se ha visto afectado. En una entrevista concedida en diciembre de 2024, Quintero reveló que sufre de presbicia, astigmatismo y miopía, condiciones que limitan considerablemente su visión. Según sus propias palabras: "Tengo todo, todo... tengo presbicia, astigmatismo y miopía... No veo, no veo. Cuando me hicieron las pruebas me preguntaron que cómo hacía para jugar fútbol... Y no lo sé... Uso los lentes porque realmente no veo, pero en la cancha, pues... voy"

Esta revelación ha causado asombro tanto en el ámbito nacional como internacional, considerando la precisión y calidad técnica que Quintero exhibe en cada partido. Los médicos que lo han evaluado se han mostrado sorprendidos de que pueda desempeñarse al más alto nivel con tales limitaciones visuales. A pesar de estas dificultades, el mediocampista ha sabido adaptarse y continuar brillando, tanto en su club como en la Selección Colombia.

Su caso es un ejemplo de superación y dedicación, demostrando que, con pasión y esfuerzo, es posible sobreponerse a las adversidades. La historia de Quintero inspira a muchos y añade un capítulo más a su ya destacada carrera en el fútbol profesional.

En conclusión, Juan Fernando Quintero ha iniciado su etapa en el América de Cali de manera sobresaliente, aportando talento y experiencia al equipo. Su capacidad para sobresalir a pesar de sus problemas visuales lo convierte en un referente y en una figura a seguir, tanto dentro como fuera de las canchas.