Juan Fernando Quintero recibe buena noticia en Racing: oficial

Sin duda, Juan Fernando Quintero es una de las figuras más importantes de la actual campaña de Racing de Avellaneda y de la selección Colombia.

De la mano de Gustavo Costas el equipo argentino consiguió llegar a la final de la Copa Sudamericana y ahora, se prepara para el partido decisivo ante Cruzeiro.

Sin duda, en los últimos días se ha hablado sobre una pedido de Costas a la selección Colombia, pues el equipo quería contar con Quintero para los entrenamientos de cara a la final.

"Yo le dije, ‘yo quiero que no vayas a la selección’, pero yo sé que todo jugador si lo llaman va a la Selección. Me hubiese dolido mucho más que no lo hubiesen llamado, porque él se iba a sentir peor. No es que él no piense en la final, para nada. Lo piensa desde el primer día que habló conmigo. Por eso digo que a veces hay que comprender al jugador. Ojalá juegue, va a venir mucho mejor todavía", mencionó el mandamás tras el triunfo de Racing.

Pese a esto, se dio a conocer que el mediocampista no cumpliría con el pedido de la institución para dejar la concentración antes de tiempo, por lo que el entrenador tendrá que ajustar la plantilla con menos entrenamientos con el colombiano.

Además, se ha podido conocer un dato que sorprende y que 'infla' la camiseta de la Academia de cara a la final, pues el periodista Varsky Sports reveló que el equipo de Costas es el equipo que más ha ganado a lo largo del año, con 19 victorias, además de ser el equipo argentino que más goles facturó en el año con 58 tantos.

Como si fuera poco, Racing ha conseguido sumar 64 puntos de 11 posibles, lo que representa un rendimiento del 57% de efectividad.

Cifras que demuestran no solo el buen nivel del equipo, pues además inspiran a los jugadores de cara a la final de la Copa Sudamericana del próximo fin de semana.