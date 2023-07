"Llevaba años sin brillar en Juventus, ahora será Igual": criticas por llegada de Cuadrado al Inter

La llegada de Juan Guillermo Cuadrado al Inter de Milán ha sido de los movimientos más sorpresivos del mercado de fichajes. El colombiano ha sido bastante cuestionado por su decisión de dejar la Juventus y fichar por el eterno rival.

Desde Italia, se ha hablado sobre el impacto de la decisión del futbolista antioqueño. El jugador ha pasado a ser discutido por las aficiones de ambos equipos por su pasado en la Juve y la decisión de llegar al conjunto nerazzurri.

Sin embargo, otro sector que no pasado desapercibido la decisión de Cuadrado ha sido la prensa. El periodista Giancarlo Padovan escribió en su columna de opinión en Calciomercato un mensaje contundente sobre el arribo del cafetero al conjunto interista.

“Se mire por donde se mire, el fichaje de Cuadrado por parte del Inter es una operación equivocada. Es desde el punto de vista técnico, porque Cuadrado no había tenido impacto en la Juventus durante al menos dos años y no está claro por qué debería hacerlo ahora en el Inter”, dijo inicialmente el reconocido periodista.

Y añadió: “Es desde el punto de vista de la edad porque, cuando el Inter decidió rejuvenecer, deshaciéndose de Handanovic y D’Ambrosio, incorporó a un jugador de treinta y cinco años. D’Ambrosio es más joven que él. Lo es desde el punto de vista económico porque, aunque sea poco, cuesta más Cuadrado que haber mantenido a Bellanova, joven, alerta y con perspectiva, en la plantilla”,

Finalmente, el comunicador apuntó que el único que gana con la transferencia es el ex Medellín: “El único que no sale perdiendo, si no en imagen, es el colombiano. Aunque no dijo nunca al Inter, los seguidores de la Juventus esperaban que fuera a cualquier parte, pero no al equipo donde los conflictos entre los dos aficionados son más acalorados”.

Se espera que en las próximas horas, el fichaje se haga oficial. Cuadrado ya está en Milan haciendo la revisión médica para ser nuevo futbolista nerazzurri.