Juan Guillermo Cuadrado está en el equipo ideal de Fiorentina de los últimos 10 años

El volante ofensivo de 31 años Juan Guillermo Cuadrado Bello ha cumplido una brillante carrera en el fútbol del exterior, principalmente en el balompié de Italia en el cumple diez temporadas destacándose como uno de los mejores jugadores en cada campaña.

Cuadrado, que debutó en la Serie A en en la temporada 2009/2010 con la camiseta de Udinese, también jugó para Lecce, Fiorentina y Juventus para registrar 252 encuentros por liga y 35 goles.

Le puede interesar: Las altas probabilidades de que Cuadrado se quede en Juventus

Este martes 21 de abril, el futbolista nacido en Necoclí recibió un nuevo reconocimiento al ser escogido para integrar el equipo ideal de Fiorentina en los últimos diez años.

Con el conjunto 'viola', Cuadrado disputó 85 partidos por Serie A, ocho por Copa de Italia y 13 por UEFA Europa League entre los cuales pudo anotar 26 goles.

⚜️ FIORENTINA OF THE DECADE ⚜️

2⃣0⃣1⃣0⃣➖2⃣0⃣2⃣0⃣



System: 4⃣-3⃣-3⃣



Frey

Cuadrado, Gonzalo, Astori, Pasqual

Castrovilli, Pizarro, Borja Valero

Jovetic, G. Rossi, Mutu#ViolaArt by @elfalso92 🎨#ForzaViola 💜 #Fiorentina pic.twitter.com/LcQLD2u6T2