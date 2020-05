Juan Guillermo Cuadrado protagoniza campaña viral de Juventus y aficionados

Juventus se alista para volver a las prácticas, pero mientras esto sucede, sus jugadores protagonizaron un video viral en el que retan a los seguidores de la 'Vecchia Signora' para que sigan sus trucos. Y encabezando ese video aparece el colombiano Juan Guillermo Cuadrado, pieza clave del club en el último tiempo y titular, casi inamovible, desde la llegada del entrenador Maurizio Sarri, quien lo ha hecho adaptarse a otra posición en el terreno de juego.

Cuadrado, quien aparece de primero en la lista de futbolistas de la institución, patea un balón y lo envía hacia el fondo del baúl de un carro que aparece estacionado, dando paso, posteriormente, a futbolistas como Miralem Pjanic y a las demostraciones de varios hinchas, quienes también se sumaron al reto con diferentes trucos y demostraciones de habilidad que concluyen con celebraciones como las de Cristiano Ronaldo.

We've seen what our ⚪️⚫️ boys can do and now it's over to you...



The best of your #JeepGoalChallenge entries! 🔝



Powered by @Jeep_People pic.twitter.com/Z27GupMHfl