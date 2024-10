Juan José Ramírez destapó la verdad sobre su vínculo con Falcao

Uno de los fichajes de Millonarios para este segundo semestre del 2024 fue Juan José Ramírez, un joven de apenas 22 años que se robó todas las miradas por la proyección que tiene.

Aprovechando el buen momento que vive en el conjunto 'embajador', en el programa En La Jugada de RCN Radio hablamos con él y dejó claro cómo ha sido el radical cambio de su carrera más la relación que tiene con Falcao.

"Para mí ha sido una experiencia impresionante porque es un cambio extremo. La clave ha sido que las cosas se han tomado con tranquilidad y he llegado a un equipo donde hay jugadores que te tienden la mano para mejorar", inició diciendo 'Chócolo'.

Por otro lado, contó que cuando llegó a Millos "desde el primer momento recibí voz de aliento de [Daniel] Cataño. Macka me dijo en su momento que disfrutara y fuera feliz que todas las cosas se iban a dar".

Y así mismo, enfatizó en su vínculo con Falcao, con quien ya tiene una relación importante, tanto que dijo que a veces lo ve como un padre: "Con Falca, cuando llegamos al tiempo al equipo repartieron los puestos para sentarnos a comer y yo quedé al lado de él. Es mi consejero".

Entre tanto, Ramírez dio a conocer que le gustaría estar en "la Liga de España, la de Portugal y todo lo que es Europa".

"Yo he mirado muchas entrevistas de jugadores y no a todos les va bien con las cámaras. A mí me gustan, me llaman la atención y a mí me da alegría saber que por medio de mi juego puedo atraer las cámaras. Eso va en la personalidad del jugador", finalizó diciendo.

Desde su llegada a Millonarios, 'Chócolo' ha estado en siete partidos y suma más de 350 minutos.