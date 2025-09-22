Actualizado:
Juanfer lo predijo: Así hablaba el colombiano de los inicios de Dembelé
Tras la victoria de Dembelé en las votaciones por el balón de oro recordamos lo que decía Juanfer de él hace unos años.
Ousmane Dembelé jugador del PSG se proclamó como el mejor jugador del mundo en la temporada pasada, tras su victoria en las votaciones del balón de oro dejando atrás a jugadores como Lamine Yamal y Vitinha el extremo francés se hizo con el premio y entró en la selecta lista de ganadores.
Sin lugar a dudas la temporada para él tanto a nivel colectivo como personal fue extraordinaria, con 35 goles y 6 asistencias sumado a que ganó prácticamente todo lo que jugó lo posicionaba como el máximo candidato a ganarlo y así terminó el francés.
Juanfer lo sabía
Hace ya un tiempo en una entrevista Juan Fernando Quintero había hecho una "premonición" del nivel que podríamos ver en el francés, los dos jugadores compartieron vestuario en el Rennes de Francia cuando el colombiano vivía su experiencia europea y el francés empezaba su carrera como futbolista. El colombiano no duró mucho en el equipo francés ya que estaba cedido por el Porto, equipo donde si destacaría, pero en su primer entrenamiento vio en vivo y en directo la calidad de Dembelé.
"Nunca vi en mi vida un tipo tan talentoso. Que yo diga, esto es Balón de Oro. Yo he visto a Messi, él está arriba, si. ¿Pero él? Con 17 años es imposible que patee así con las dos piernas, la personalidad que tenía." Así hablaba Juan Fernando Quintero del que fue su compañero durante un año.
Dembelé cumple las predicciones y se corona en la élite
El Balón de Oro de Ousmane Dembelé no solo confirma la brillantez de su última temporada, sino que también valida las declaraciones que desde sus primeros pasos le veían un destino extraordinario. Lo que en su momento parecía una exageración de Juanfer Quintero hoy se transforma en una realidad incuestionable: el francés alcanzó la cima del fútbol mundial y se inscribió en la historia.
