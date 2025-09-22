Juanfer lo predijo: Así hablaba el colombiano de los inicios de Dembelé

Ousmane Dembelé jugador del PSG se proclamó como el mejor jugador del mundo en la temporada pasada, tras su victoria en las votaciones del balón de oro dejando atrás a jugadores como Lamine Yamal y Vitinha el extremo francés se hizo con el premio y entró en la selecta lista de ganadores.

Sin lugar a dudas la temporada para él tanto a nivel colectivo como personal fue extraordinaria, con 35 goles y 6 asistencias sumado a que ganó prácticamente todo lo que jugó lo posicionaba como el máximo candidato a ganarlo y así terminó el francés.