Juanfer pone en jaque a James y Lorenzo por la titular en el Mundial 2026

Las cifras respaldan su peso en la cancha. Según datos de BeSoccer Pro, “Juanfer lidera los aportes ofensivos entre jugadores sustitutos”. Su registro es contundente: cada 35 minutos que entra desde el banquillo genera un pase de gol o anota. Este ritmo lo ubica por delante de figuras como Exequiel Palacios (cada 37 minutos) y Luiz Henrique (cada 41 minutos), lo que subraya su eficiencia cuando se trata de transformar el desarrollo de un partido en favor de la Tricolor.

A la hora de comparar su rendimiento con otros ingresados desde la banca, las estadísticas muestran su superioridad. Aunque Luiz Henrique suma un tanto más que el colombiano, necesita más tiempo para ser determinante. En cambio, el volante paisa no solo aporta goles o asistencias, sino que imprime energía y claridad en la construcción ofensiva, elementos que lo han convertido en un recurso invaluable para el cuerpo técnico de Néstor Lorenzo.

Con estos datos, Quintero hace pensar en la posibilidad de ser titular de cara al Mundial 2026. Aunque el puesto de la creación en Colombia le pertenece a James, la irregularidad y las molestias físicas del jugador del León abren la posibilidad de que el de River pueda pasar a ser parte del equipo titular. La situación dependerá de como lleguen ambos para el mes de junio de 2026.

La historia de Quintero con la Selección es amplia pero peculiar. De sus 43 partidos internacionales, apenas 19 los inició como titular y solo en dos jugó los 90 minutos completos. Esto confirma que su valor radica en la capacidad de cambiar el rumbo de un encuentro cuando ingresa, más que en una regularidad como inicialista.