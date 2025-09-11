Actualizado:
Juanfer pone en jaque a James y Lorenzo por la titular en el Mundial 2026
Quintero fue uno de los baluartes de Colombia para lograr el objetivo de la clasificación al Mundial 2026.
Juan Fernando Quintero se ha consolidado como un auténtico suplente de lujo para la Selección Colombia. Aunque la mayoría de sus presentaciones las inicia desde el banquillo, su impacto es inmediato y supera al de varios inicialistas. La prensa internacional lo ha catalogado como un “súper suplente”, un papel que, lejos de incomodarlo, potencia su influencia en los momentos más decisivos de cada compromiso.
En los recientes encuentros de clasificación, el mediocampista de River fue protagonista pese a su rol secundario. Disputó seis partidos ingresando como recambio y solo uno desde el arranque. Sin embargo, lo más sobresaliente es su velocidad para desequilibrar. Frente a Venezuela, por ejemplo, tardó apenas 10 minutos en asistir a Córdoba para abrir el marcador, confirmando que, aun con pocos minutos, puede marcar la diferencia de inmediato.
Las cifras respaldan su peso en la cancha. Según datos de BeSoccer Pro, “Juanfer lidera los aportes ofensivos entre jugadores sustitutos”. Su registro es contundente: cada 35 minutos que entra desde el banquillo genera un pase de gol o anota. Este ritmo lo ubica por delante de figuras como Exequiel Palacios (cada 37 minutos) y Luiz Henrique (cada 41 minutos), lo que subraya su eficiencia cuando se trata de transformar el desarrollo de un partido en favor de la Tricolor.
A la hora de comparar su rendimiento con otros ingresados desde la banca, las estadísticas muestran su superioridad. Aunque Luiz Henrique suma un tanto más que el colombiano, necesita más tiempo para ser determinante. En cambio, el volante paisa no solo aporta goles o asistencias, sino que imprime energía y claridad en la construcción ofensiva, elementos que lo han convertido en un recurso invaluable para el cuerpo técnico de Néstor Lorenzo.
Con estos datos, Quintero hace pensar en la posibilidad de ser titular de cara al Mundial 2026. Aunque el puesto de la creación en Colombia le pertenece a James, la irregularidad y las molestias físicas del jugador del León abren la posibilidad de que el de River pueda pasar a ser parte del equipo titular. La situación dependerá de como lleguen ambos para el mes de junio de 2026.
La historia de Quintero con la Selección es amplia pero peculiar. De sus 43 partidos internacionales, apenas 19 los inició como titular y solo en dos jugó los 90 minutos completos. Esto confirma que su valor radica en la capacidad de cambiar el rumbo de un encuentro cuando ingresa, más que en una regularidad como inicialista.
📽️ La 𝐂𝐨𝐩𝐚 𝐌𝐮𝐧𝐝𝐢𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐅𝐈𝐅𝐀 𝟐𝟎𝟐𝟔 ya nos espera, juntos haremos historia como país. 🇨🇴🌍🏆#LaSeleNosUne🇨🇴 pic.twitter.com/YvttWBYukF— Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) September 10, 2025
Con 32 años y un presente sólido en River Plate, el mediocampista afronta este tramo de su carrera con madurez y visión. Todo apunta a que Juanfer estará en la Copa del Mundo 2026, lo que sería su tercera participación. Para muchos, su perfil encarna al jugador capaz de cambiar un duelo en pocos minutos: un verdadero “as bajo la manga” para Colombia.
Por ahora, el antioqueño busca opciones para ganarse un lugar en la lista de elegidos rumbo a la cita orbital. Su presente en River lo apunta como una de las piezas claves del equipo de Marcelo Gallardo en las fases decisivas de la Copa Libertadores.
