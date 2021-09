JuanFer Quintero defendió a Villa y Cardona por la situación que viven en Boca Juniors

El volante Juan Fernando Quintero tuvo una destacada actuación con la Selección Colombia en la fecha de la Eliminatoria rumbo al Mundial de Catar 2022 que se disputó en septiembre y ahora permanece en la ciudad de Medellín entrenando de cara a la jornada de octubre, teniendo en cuenta el parón que hay en la Superliga de China.

Quintero ha contado con la autorización de los directivos de Deportivo Independiente Medellín y su entrenador Julio Comesaña para mantener en buenas condiciones físicas y pueda ser tenido en cuenta por Reinaldo Rueda en los compromisos en los que el equipo nacional chocará con Uruguay, Brasil y Ecuador.

Mientras entrena y lleva a cabo algunos proyectos personales, el mediocampista habló con TyC Sports de Argentina en donde dio su opinión con respecto a la situación de los colombianos Sebastián Villa y Edwin Cardona en Boca Juniors.

"No quisiera entrar en detalles porque no sé bien la situación, y no me compete, pero yo, como colombiano, me siento triste por cómo tratan a un compatriota. Repito, yo no sé la situación, pero son dos seres humanos que son fantásticos, y que realmente como futbolistas lo único que deben demostrar es adentro de la cancha, lo que pasa afuera no le interesa a nadie", dijo.

Quintero aseguró que tanto Villa como Cardona le han dado cosas importantes a Boca Juniors, pero al ser figuras públicas, cualquier cosa que hagan será reflejada al estar tan expuestos.

"Esto es fútbol y han dado muchas cosas para Boca, pero yo saco la cara por ellos y sé las personas que son. Cada quien tiene su situación particular y hay que entenderla. Son dos partes y esto es fútbol, y estamos muy expuestos", aclaró.

Finalmente, JuanFer afirmó que cuando habla con ellos solo les aconseja que disfruten del día a día y que a la hora de jugar fútbol demuestren dentro de la cancha el talento que tienen.

"Yo les digo que disfruten el día a día y que hagan lo que el corazón les diga, y que a la hora de jugar al fútbol demuestren, no hay nada mas. Hay que respetar a los seres humanos. Les mando un abrazo y les deseo los mejores de los éxitos y que se hagan fuertes. Yo cuando llegué a la Argentina también me mataban sin saber qué pasaba, pero con fútbol todo se arregla. El ser humano merece respeto", puntualizó.