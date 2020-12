'Juanfer' Quintero habló de todo: fecha de su retiro y la polémica salida de River

Una de las transferencias más sorpresivas del fútbol sudamericano en el 2020 fue la salida de Juan Fernando Quintero desde Rivera Plate hacia el Shenzhen de China. El mediocampista abandonó en medio de polémica y dejando desazón a los hinchas millonarios; aunque con el recuerdo de la Copa Libertadores 2018.

El talentoso jugador rompió el silencio y en diálogo con ESPN se mostró nostálgico, pero sorprendió avisando que se piensa retirar a los 33 años de edad (hoy tiene 27) porque quiere estar con su familia y considerando que ya tuvo una carrera deportiva con grandes momentos de gloria.

Lea también: Francescoli cuenta cómo va la renovación de Santos Borré

“Yo juego fútbol porque desde niño tengo una pasión. Yo nací sin nada y me voy a morir sin nada. La plata no es importante sino lo que llevas en tu corazón. Yo tengo una ética que aprendí en el barrio. Así me manejo. A nadie le he faltado el respeto. El que me ha faltado al respeto, bueno, cada cual tiene su forma de ser. Al final no olvidemos que el fútbol es un negocio. No es transparente", agregó.

"Viví en Argentina todo el tiempo solo, no viví con mi esposa ni con mi hija. No quiero hacerme la víctima, pero son muchas cosas que perdí. Yo no quiero estar más lejos de mi familia (...) Somos seres humanos, llegas a la casa y lloras y eso la gente no lo entiende. La gente cree que somos robots y no somos de piedra, a unos nos afecta más que a otros y por eso uno toma sus decisiones", siguió contando sobre su vida privada estando en River.

De interés: La realidad sobre Víctor Cantillo, Corinthians y un posible regreso a Junio

Asimismo, dio sus motivos para dejar el fútbol argentino rumbo a China: "No fue la despedida que yo quería, pero son situaciones que se presentan. Si me fui mal, como lo considera mucha gente, les pido disculpas. Solo les digo que amo a River y me quedo con los momentos más bonitos de mi carrera (…) El mundo River es fuerte y te lleva al extremo. Lo que trae la carga emocional, mental y física es fuerte, llega un momento en que te satura en muchas cosas”.



"Créame que aquí no quiero quedar bien con ninguno. Siempre fui respetuoso, he recibido críticas, me he quedado callado porque sé lo que puedo dar y lo que soy. El futbolista queda a un costado. Puede jugar bien, mal, entrar de suplente, lesionarse, puede no estar y es así y eso no lo asemejo a mi vida personal", finalizó ‘Juanfer’.