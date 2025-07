JuanFer Quintero rompe con todo y abre la ‘guerra’ entre Racing y River

Lo de Juan Fernando Quintero Paniagua poco a poco se ha convertido en una novela completa. Su salida del América de Cali está por definirse, después de que el volante colombiano aseguró que le deben mucho de su salario que fue acordado cuando el ex Racing de Avellaneda firmó contrato por tres años.

En la entrevista con la presentadora y periodista española, Eva Rey, Juan Fernando Quintero aseveró que le estaban debiendo mucha parte de su salario y que el valor sobrepasaba el millón de dólares, una situación que, evidentemente, no dejó muy bien parado ni al América y que generó inconformidad en el volante antioqueño.

Aunque tiene contrato todavía con el América de Cali, Juan Fernando no se presentó a los entrenamientos ni tampoco al partido contra el Deportivo Pereira de la Serie Colombia. Seguramente, no estará ante Llaneros en el arranque de la Liga BetPlay 2025-II.

En ese orden de ideas, el nombre del volante colombiano ya empieza a sonar como cada mercado de fichajes en la órbita de River Plate de Argentina. Sumado a ello, también tiene posibilidades en Brasil y en Arabia Saudita como algunas opciones además de la del equipo riverplatense.

HABRÍA ‘GUERRA’ ENTRE RACING Y RIVER PLATE POR EL ‘PACTO DE CABALLEROS’ CON JUAN FERNANDO QUINTERO

Justo antes de que Juan Fernando Quintero se fuera de Racing, firmó un ‘pacto de caballeros’ que trataba de que el colombiano no jugaría en River Plate en el próximo año. JuanFer aseguró que, “obviamente, Diego sentía que, si me iba a River, no le caía muy bien. Yo simplemente le dije que no iba a River, por lo menos en este momento, porque de alguna u otra forma tenía la realidad de mi decisión”.

Su decisión era clara y firmó un contrato con América de Cali por tres años que pretendía cumplir. No obstante, pasó su caso particular con la institución escarlata que le reveló a Eva Rey sobre los millones que le adeudan por su salario.

Juan Fernando Quintero volvió a estar en el radar de River Plate para este segundo semestre y en Racing no se escondió el malestar por su posible fichaje después de ese ‘pacto de caballeros’. En Argentina ya lo dan como un hecho a la espera de la salida de Gonzalo Tapia para liberar un cupo de extranjero.

Bajo este panorama, el volante ex Racing podría insinuar que ya pasó el tiempo y que el pacto está llegando a su final para poder regresar a River Plate. En Olé recordaron lo dicho por Juan Fernando en entrevista con Eva Rey en donde sentenció que, “fue un pacto. En ese momento, en diciembre, cuando salgo de Racing, hablé con el presidente, que tengo muy buena relación, con Diego Milito. Y le dije que se quedara tranquilo, que no iba a ir en River en ese momento, seguramente tampoco me iba a negociar".

Además, sacó como ‘excusa’ que, “ya pasaron seis meses, tuve una situación particular en América”. El entorno del jugador espera poder rescindir el contrato, pero el equipo escarlata no se lo pondría fácil para salir, dado que tiene contrato vigente hasta finales de 2027.

LA POSTURA DEL AMÉRICA DE CALI QUE PUEDE ACABAR EN TEMAS LEGALES

El América de Cali ya tomó postura en todo lo que está pasando con el futuro de Juan Fernando Quintero. Desde el club afirman que, la única manera de dejar salir al volante, pese a todo el dinero que le adeudan es que los equipos interesados paguen por el antioqueño.

Es decir, River Plate y los elencos que quieran contar con Juan Fernando Quintero tendrán que poner una suma de dinero que convenza a los escarlatas. América corre peligro, pues, desde el entorno de JuanFer afirman que podrían entrar en litigio si no le pagan lo que le deben o si no lo dejan salir después de estos hechos.

Por los lados de River Plate no tienen ningún interés en negociar con el América de Cali para fichar a Juan Fernando. Esperan cautos a que se defina la rescisión de su contrato para poder contratarlo gratis. O lo liberan, o Quintero y su entorno podrían tomar cartas legales por las deudas.