Juárez sufrió primer desliz tras salir de Nacional; fracasó con Pumas

Efraín Juárez, entrenador de los Pumas UNAM del fútbol mexicano, negó este miércoles que la eliminación de su equipo en los cuartos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf sea un fracaso.

“No creo que sea un fracaso porque el equipo intentó, luchó y hablando con mis jugadores en el vestuario no hubo reproches; no lo pongo como fracaso”, explicó, luego de que los Vancouver Whitecaps de la Major League Soccer (MLS) echaron como visitantes a los Pumas, con los que empataron 2-2.

Aunque el entrenador mexicano sentenció que no lo ve como un fracaso, su trayectoria que había tenido en Nacional lo ponían como uno de los candidatos a llegar lejos en la Copa de Campeones de la Concacaf que es uno de los grandes objetivos para Pumas.

Este miércoles, en el partido de vuelta de esta serie de cuartos de final, el británico Sebastian Berhalter y el estadounidense Tristan Blackmon, quien anotó en el descuento, firmaron la eliminación de los Pumas de la competición.

A pesar de que la serie quedó 3-3, luego de una igualada 1-1 en el duelo de ida en Canadá, Vancouver avanzó de ronda por marcar más goles como visitante, el primer criterio de desempate.

“Hay que felicitar a Vancouver, es un digno semifinalista. Hoy no nos alcanzó, lo intentamos en todo momento, por un lado y por otro, pero una desatención en el minuto 93 nos cuesta la eliminatoria”, añadió el antiguo estratega del Atlético Nacional colombiano.

Los Pumas de Juárez tenían el pase a las semifinales de su lado, pero el tanto de Blackmon echó a perder los planes de los felinos de medirse en la siguiente fase al Inter Miami del astro argentino Lionel Messi.

“No tendría problemas en aceptar que esto fue un fracaso, pero para mí no lo es. En este proceso, que lleva poco más de un mes, el equipo ha mostrado otra cara, todos nuestros partidos son apretados contra cualquier rival, pero nos falta ese extra. Es doloroso ser eliminados de esta manera, porque tuvimos todo, estuvo en nuestras manos la clasificación y por desatenciones no estamos en la semifinal”, sentenció Juárez.

A Efraín Juárez solo le queda la Copa MX y la Liga MX para pelear títulos después de la caída contra Vancouver Whitecaps FC. Tras ganar dos títulos en Colombia, se especulaba con que podía seguir su camino en competencias internacionales, pero todo se vino abajo por el gol de visitante en uno de los pocos certámenes que todavía cuenta con ese ítem de desempate.