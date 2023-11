Jugador cuenta cómo rechazó a Lorenzo en varias ocasiones: "No leí la carta"

Julián Quiñones, delantero de 26 de años nacido en Colombia, pero que recientemente recibió la nacionalidad mexicana y eligió jugar para la Selección de México, detalló cómo rechazó la posibilidad para representar al combinado colombiano.

En diálogo con TUDN, el atacante explicó que durante sus vacaciones recibió una carta por parte de la Federación Colombiana de Fútbol. Sin embargo, el futbolista fue claro en afirmar que no leyó dicha comunicación y recha la opción de jugar para Colombia.

“En mi corazón siempre lo he sentido, cuando me llega la oportunidad de Colombia yo estaba de vacaciones con mi familia en Colombia, me dice mi representante ‘¿leíste la carta?’ y le dije ‘no, yo no voy a leer la de Colombia’ y la rechazamos. Ahorita se me acercaron los de Colombia, me fueron a ver, a hablar, pero siempre les dije que no”, confesó.

Tenía claro que quería jugar para México

En la entrevista, Julián Quiñones aseguró que desde Colombia se demoraron mucho en buscarlo y al mismo tiempo fue creciendo su amor y comodidad en México.

“Cuando tenía 4 años que estaba acá en México, yo no me iba a Colombia, yo me quedaba acá porque estaba tranquilo, cómodo, la gente se ha portado bien conmigo, tengo a mi esposa, voy a tener a mi hija, México me ha dado todo: paz mental, toda la tranquilidad que algún día soñé y creo que la mejor forma de agradecer a México es representándolo”, afirmó.

Sí a México

Desde que surgió la posibilidad de jugar con México, Quiñones se mostró de acuerdo y hasta conversó con Diego Cocca, quien fuera entrenador le Tri.

“Yo hablé con Cocca, me habló cuando yo estaba de vacaciones en Vallarta, me dijo ‘Juli, ¿Cómo estás? Quiero que estés conmigo en la selección, si quieres piénsalo una o dos semanas’. Mi respuesta fue al momento y le dije ‘sí, yo quiero estar con la selección de México. No tengo nada que pensar’”, compartió.