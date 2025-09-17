Actualizado:
Mié, 17/09/2025 - 15:26
Jugador de la selección brasileña fue condenado en Brasil: Podría ir preso
Un jugador con paso por Bayern Múnich o Juventus fue condenado por la justicia brasileña y podría terminar tras las rejas.
Los jugadores brasileños se han hecho conocer por sus excelentes cualidades dentro de las canchas de futbol, sin embargo, hay muchos casos de situaciones extra futbolísticas que los ponen en el ojo del huracán.
Este futbolista no sería la excepción, tras jugar en Juventus, Bayern y Shaktar, este jugador brasileño podría terminar tras las rejas por incumplir la cuota de alimentación.
Fue condenado por deber la cuota alimentaria
Douglas Costa, ex jugador de la selección de Brasil y de diferentes equipos como Bayern Múnich, Gremio o Fluminense quedó detenido en Porto Alegre por el juzgado de familia debido a una deuda en la manutención infantil.
Según cuenta la resolución la deuda del extremo brasileño asciende a los 100 mil dólares y establece que deberá pasar 30 días en prisión mientras que paga la deuda, la resolución tiene vigencia por dos años por lo que el jugador podría ser apresado en cualquier momento por la justicia brasileña en este periodo de tiempo.
El hoy jugador del futbol australiano había estado alejado de la actividad por "problemas personales" que después de esta situación ya se conocen. Además, no es la primera vez que el jugador vive una de estas situaciones, en 2023 había sido detenido por el mismo motivo mientras jugaba en Los Ángeles.
Creado en Gremio el jugador brasileño tuvo una carrera internacional muy exitosa, dio sus primeros pasos en el viejo continente en Ucrania para después jugar en Alemania con el Bayern o en Italia en la Juventus, pero tras la situación su futuro quedó en suspenso.
Sidney FC anunció su desvinculación
Tras la noticia se dio a conocer en paralelo que el equipo al cual hacía parte Douglas Costa le había rescindido el contrato de mutuo acuerdo, bajo la excusa de que problemas personales no le permiten salir de su país y le resulta imposible viajar a Australia.
Fuente
Antena 2