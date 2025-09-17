Jugador de la selección brasileña fue condenado en Brasil: Podría ir preso

Fue condenado por deber la cuota alimentaria

Douglas Costa, ex jugador de la selección de Brasil y de diferentes equipos como Bayern Múnich, Gremio o Fluminense quedó detenido en Porto Alegre por el juzgado de familia debido a una deuda en la manutención infantil.

Según cuenta la resolución la deuda del extremo brasileño asciende a los 100 mil dólares y establece que deberá pasar 30 días en prisión mientras que paga la deuda, la resolución tiene vigencia por dos años por lo que el jugador podría ser apresado en cualquier momento por la justicia brasileña en este periodo de tiempo.

El hoy jugador del futbol australiano había estado alejado de la actividad por "problemas personales" que después de esta situación ya se conocen. Además, no es la primera vez que el jugador vive una de estas situaciones, en 2023 había sido detenido por el mismo motivo mientras jugaba en Los Ángeles.

Creado en Gremio el jugador brasileño tuvo una carrera internacional muy exitosa, dio sus primeros pasos en el viejo continente en Ucrania para después jugar en Alemania con el Bayern o en Italia en la Juventus, pero tras la situación su futuro quedó en suspenso.