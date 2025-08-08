Jugador de Selección Colombia dejaría Europa: ficharía con gigante de Sudamérica

Para nadie es un secreto que el fútbol colombiano ha sido tendencia en los distintos mercados de fichajes, tanto en Europa, como en Sudamérica. De hecho, uno de los jugadores que ha tomado protagonismo es Carlos Andrés Gómez, quien inició su carrera deportiva en Millonarios, y poco a poco fue creciendo hasta llegar a sonar en Estados Unidos, y, posteriormente, en Europa.

Brilló en Bogotá y esto le permitió salir a Estados Unidos para firmar en el Real Salt Lake, y, posteriormente, firmó con el Stade Rennes de Francia para vivir su primera experiencia en Europa que le permitió crecer en su carrera deportiva y estar en la órbita de la Selección Colombia.

Sin embargo, todo parece indicar que el futuro de Carlos Andrés Gómez cambiaría completamente, pues, pese al sueño de todo futbolista de mantenerse en suelo europeo, han aparecido algunas informaciones de medios sudamericanos que afirman que el extremo chocoano podría ser el nuevo refuerzo del Vasco da Gama a pedido de Fernando Diniz.

CARLOS ANDRÉS GÓMEZ, EL JUGADOR ELEGIDO POR VASCO DA GAMA

Infortunadamente, Vasco da Gama quedó eliminado de la Copa Sudamericana y no tendrá opción de seguir en competencias internacionales durante lo que queda de este 2025. La idea es poder armar un equipo competitivo que pueda pelear por salvarse del descenso y en esa ambición, aparece el nombre de Carlos Andrés Gómez.

El extremo de Quibdó, Chocó aparece en el radar de Vasco sin mayores novedades, más allá de que llegaría a Brasil en condición de cedido por un año con opción de compra. Gómez tendrá que volver a jugar con la presión de salvar la temporada, dado que, como en el Rennes, deberá mantener la categoría y vencer el posible descenso.

De acuerdo con información de Julián Capera, ya hubo un principio de acuerdo entre los dos clubes y el jugador colombiano para que, en los próximos días, se haga oficial su vinculación con el Vasco da Gama de Brasil para afrontar un duro reto de la salvación. Se estima que, tras terminar los detalles de la documentación, Carlos Gómez sería presentado este fin de semana en el elenco de Río de Janeiro.

VASCO DA GAMA IRÁ POR OTRO JUGADOR DE LA SELECCIÓN COLOMBIA

La realidad es que el Vasco da Gama no solo quiere tener en sus filas a Carlos Andrés Gómez como el flamante fichaje para afrontar lo que queda del Brasileirao con los retos de salir de la zona de descenso y para intentar sellar la clasificación para competencias internacionales. Además de Gómez, el club carioca estaría buscando contratar a Carlos Cuesta.

Carlos Cuesta, defensor central de la Selección Colombia y del Galatasaray podría ser el nuevo zaguero del Vasco da Gama en busca de revalidarse en su carrera deportiva, después de un mal momento en su trayectoria en Europa tras llegar a Turquía con mucha ilusión por sus destacadas participaciones en Brujas.

Galatasaray ya afirmó que no tendrá en cuenta a Carlos Cuesta para esta temporada, por lo cual, deberá buscar nuevas oportunidades y Sudamérica le tendería la mano en su futuro. Fernando Diniz busca a un central y Cuesta parece el ideal.

En medio de los rumores, el periodista brasileño, Carlos Berbert indicó que hay negociaciones entre las partes para que Carlos Cuesta sea nuevo jugador del club brasileño. Su vinculación se podría dar en los próximos días, junto con Carlos Andrés Gómez.