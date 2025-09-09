Jugador de Selección Colombia rompió el mercado: “Nos ganamos la lotería”

El mercado de fichajes terminó hace poco con grandes movimientos en equipos gigantes y de tradición en Europa. Entre las más destacadas está la de Jhon Arias que firmó con el Wolverhampton, Luis Díaz en el Bayern Múnich, Jhon Jáder Durán en el Fenerbahce. Sin embargo, hubo una transferencia que sorprendió a propios y a extraños, especialmente porque se dio el último día.

Vea también: Argentina a mantenerse como la mejor del mundo

Y es que el futuro de Gustavo Puerta tomó un camino inesperado. Salió del Hull City y no tuvo lugar en el Bayer Leverkusen, dueño de sus derechos deportivos. En ese sentido, el equipo alemán no contemplaba utilizarlo y buscaba encontrarle un equipo en calidad de cedido para que regresara con la regularidad necesaria.

Justo el último día, Racing de Santander de la segunda división de España sorprendió con el fichaje definitivo de Gustavo Puerta que dejó Alemania y firmó un contrato hasta 2029 con los racinguistas. De hecho, fue haber llegado y de manera inmediata tuvo su debut en donde celebró por partida doble. Triunfaron y marcó su primer tanto en el club.

El gol para el triunfo dejó la mejor impresión dentro del club y el director deportivo de Racing elogió al colombiano. De hecho, afirmó que se ganaron la lotería con el fichaje del vallecaucano que no iba a ser tenido en cuenta con el Bayer Leverkusen esta temporada.

FICHAJE DE 3,5 MILLONES DE EUROS QUE ROMPIÓ EL MERCADO

El director deportivo del Racing de Santander, Chema Aragón reveló que el club consiguió a Gustavo Puerta como una ganga. Pagaron apenas entre 3,5 millones de euros a 4 millones y sí que les dio resultado como un motor en el mediocampo y como goleador salvador para llevarse los tres puntos y seguir de líder en la tabla de posiciones.

Chema Aragón aseveró que no dudaron en cerrar la compra del jugador que alterna convocatorias en la Selección Colombia, “es ese caramelito que te ponen en la boca una semana antes del cierre del mercado cuando estás esperando a que aparezca algo bueno y así fue de inesperado. Cuando surgió no pensé que podríamos ficharle, era un jugador que había hecho un buen año en el Hull City con opción de compra obligatoria y una sanción poco habitual le dejó en el mercado”.

Le puede interesar: Jhon Durán tiene nuevo técnico en Fenerbahce; viene de dirigir selección europea

Por su parte, destacó las cualidades del colombiano y sentenció que tuvieron la mejor de la suerte en el fichaje de un todo campista, “pagó el tiempo que llevaba sin jugar, pero el Gustavo de la segunda parte, más allá del gol, es el que podremos ver. Un futbolista que abarca terreno y puede llevar el ritmo de partido... Que maneja muy bien la pelota, aunque lo disimuló en la primera parte. Estoy muy contento de este fichaje, creo que nos tocó la lotería con Gustavo”.

Gustavo Puerta llegó para darle un aporte de calidad en el mediocampo del Racing de Santander. Con el colombiano se ilusionan cada vez más de por fin darle la vuelta a la historia y regresar a la primera división después de varias temporadas buscando el ascenso.

RACING SE ADELANTÓ: LOS TRES EQUIPOS QUE QUERÍAN A GUSTAVO PUERTA

Si hay que hablar de lotería en el fichaje de Gustavo Puerta, Racing de Santander se la ganó completamente. Cuando el volante salió del Hull City de regreso a Alemania, el Bayer Leverkusen buscaba cederlo a otro equipo y ahí nunca aparecieron los racinguistas.

Lea también: FIFA advierte a la Selección Colombia serio peligro en partido contra Venezuela

En la lista de opciones para llevarse a Gustavo Puerta salieron el Schalke 04 de la segunda Bundesliga, el PAOK Salónica de Grecia y un rival directo de Racing de Santander como el Sporting de Gijón que también persigue el ascenso como objetivo. Los asturianos se llevaron a Óscar Cortés y finalmente, el equipo santanderino logró fichar a Puerta, quien ya respondió a la confianza con gol.

Al parecer por estos testimonios del director deportivo, el volante colombiano ya se ganó la titularidad en el Racing de Santander y espera seguir por esa misma senda por la que arrancó su primer partido. Su segunda presentación, y la primera ante su afición será el domingo 14 de septiembre contra Cultural Leonesa.