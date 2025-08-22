Jugador de Selección Colombia tuvo oferta de Real Madrid y Manchester

Un futbolista colombiano confesó que tuvo la posibilidad de llegar a Real Madrid y a Manchester United, pues estaba en el mejor momento de su carrera deportiva; sin embargo decidió ir a otro 'gigante' de Europa y allí tuvo una de las peores temporadas de su carrera deportiva.

Pues Yerry Mina, en un diálogo con 'La Gazzetta dello Sport' reconoció que antes de llegar a FC Barcelona, tuvo acercamientos con Real Madrid pero él obedeció al deseo que siempre tuvo de militar en el cuadro Blaugrana. No obstante, allí apenas permaneció por seis meses.

Puede leer: Movistar 'rompería el mercado' con la llegada de un colombiano 'top'

"El Real Madrid también estaba allí, pero yo quería jugar en el Barcelona", dijo el futbolista de 30 años, quien fue fichado por el cuadro catalán en enero de 2018 por 12 millones de euros procedente de Palmeiras de Brasil con el que venía siendo figura.