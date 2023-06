Jugadora de Selección Colombia le mandó un viajado a la Dimayor tras los premios que dará la FIFA

La Selección Colombia Femenina está lista para disputar el Mundial 2023 que se dará en Australia - Nueva Zelanda, momento importante para que las dirigidas por Nelson Abadía puedan tener un papel destacado.

Dicha cita orbital iniciará el próximo 20 de julio y hace pocos días se dio a conocer que la FIFA le garantiza a cada jugadora al menos 30 mil dólares, lo que es histórico, pues ganarán más en 13 días de lo que ganan en un año, hecho que está siendo aplaudido por las protagonistas de este evento deportivo.

Después de darse a conocer la noticia, se reveló la reacción de la portera Sandra Sepúlveda, quien está concentrada en este momento con la Selección Colombia en un microciclo previo a que se revele la lista oficial de las jugadoras que representarán al país en el Mundial.

A medios de comunicación, la arquera inició diciendo que "estamos felices, fue el desayuno de nosotras. Esto significa mucho, que la FIFA empiece a valorar nuestro trabajo, que empiece a ver lo que nosotras hacemos y que lo empiece a equilibrar".

Y después aprovechó para enviarle un viajado a otros entes reguladores del fútbol local: "Todavía no está igual, pero lo está empezando a equilibrar y eso nos hace sentir orgullosas, empoderadas y seguras de lo que estamos haciendo se está viendo reflejado y que la FIFA sea un ejemplo para la Conmebol y Dimayor, que todo se vaya juntando porque todo lo que nosotras hacemos es demasiado grande y requiere de mucho esfuerzo, no solo de nosotras las jugadoras. Hay doctoras, fisios, entrenadoras, árbitras y creo que no solo somos beneficiadas nosotras, esto es un gremio muy grande el beneficiado".

Es importante decir que en los próximos días el entrenador Nelson Abadía dará a conocer su convocatoria para los amistosos con Panamá y para el Mundial, mismo en el que Colombia está en el grupo H y se tendrá que medir con Alemania, Marruecos y Corea del Sur.