Argentina es uno de los pocos países donde el fútbol continúa disputándose con cierta normalidad, pues, más allá de la ausencia de público, la Copa de la Superliga sigue su calendario y los partidos programados se disputarán según su calendario mientras desde el Gobierno del país no se emita una orden para que no se juegue más, hecho que ha molestado a más de un futbolista y también a los entrenadores.

El último futbolista en manifestarse en contra de esta situación, fue el defensor de Racing, Iván Pillud, experimentado lateral de Racing, que hizo parte de la titular de su equipo durante el domingo, en el partido contra Aldosivi. "Es decisión personal de cada club, pero no debería haber sido así. Nos tendríamos que haber juntado todos los capitanes para tomar una decisión. Fue una semana extraña, nos desenfocamos del partido del domingo, no se sabía si se jugaba o no, River ya se había bajado", sentenció.

Posteriormente, se refirió a lo que deberían hacer los dirigentes y volvió a traer a colación lo hecho por River Plate, que decidió no presentarse a su partido contra Atlético Tucumán: "Tiene que haber una decisión antes, de la gente que manda en la Superliga, es la realidad, no podíamos estar con esta incertidumbre, para mí es una vergüenza. Es una decisión que tomó River, pero no sé si es una decisión sólo futbolística. Fue una semana difícil, nos comunicamos con jugadores de otros equipos. No entiendo por qué jugamos".

La situación en Argentina no es sencilla, cada vez hay más casos y, aunque el presidente del país, Alberto Fernández, aseguró que no hay problema si no hay convocatoria de público, lo cierto es que por prevención de los propios jugadores la decisión más acertada sería la detención de la competencia.