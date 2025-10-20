Jugadores de Selección Colombia serían multados por mal comportamiento

La Selección Colombia cerró su gira amistosa en Estados Unidos con balance positivo tras golear 4-0 a México y empatar 0-0 frente a Canadá. Sin embargo, el regreso de algunos jugadores al fútbol de clubes dejó un episodio incómodo que involucra a dos futbolistas que militan en el Cruz Azul de México.

Según el periodista mexicano Juan Carlos Zúñiga, Kevin Mier y Willer Ditta habrían cometido actos de indisciplina luego del compromiso ante Canadá, disputado el martes 14 de marzo. De acuerdo con la información revelada, ambos perdieron el vuelo que los debía llevar de vuelta a México la mañana del miércoles y, como consecuencia, no se presentaron a entrenar en la sede deportiva de La Noria.

El reporte indica que los futbolistas regresaron a CDMX el jueves, cuando debían haberse reincorporado al club desde el día anterior. Esa ausencia provocó molestia dentro del cuerpo técnico y la directiva, quienes habrían decidido aplicar sanciones internas.

Zúñiga relató en su cuenta de X: “Los angelitos algo hicieron después del juego del martes por la noche y perdieron el vuelo que salía en la mañana del miércoles. Debían reportar en la Noria por la tarde y los señores llegaron hasta el jueves.”