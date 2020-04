Jugar en la Liga de Nicaragua por estos días, contado por un colombiano

La pandemia del coronavirus ha obligado a detener el mundo deportivo en todas las disciplinas; sin embargo, un par de ligas en el mundo han sobrevivido a la crisis y se siguen jugando con aparente normalidad en medio de algunas precauciones. Nicaragua, una de ellas.

En dicha liga, hay varios futbolistas colombianos compitiendo, uno de ellos es John Geiler Mosquera, quien dialogó con ‘En La Jugada’ de RCN Radio y contó varios detalles de cómo se vive la crisis en el país centroamericano y por qué sigue jugando fútbol.

Lea también: Dimayor no ha decidido cuándo ni cómo reanudará la Liga BetPlay

“Hay preocupación porque aparecieron dos casos de infectados y se tomaron medidas… Por parte del Gobierno hablaron con nosotros y nos dijeron que estuviéramos tranquilos porque se cerraron las fronteras y se aislaron las personas, pero aquí se sigue normal", expresó el futbolista en primera medida.

"Hemos estado muy tranquilos. Previniendo porque quizás dicen que hay otros casos, pero no hay nada confirmado. Estoy tranquilo, porque uno sale, se consigue todo y está la gente. Se vive otra realidad de lo que es nuestro país y el mundo", expresó el futbolista del Real Estelí.

De interés: Problemas en la Serie A: equipo amenazó con retirarse por la pandemia

Luego enfatizó en el desarrollo de su actividad deportiva: “En sí, lo que es fútbol, uno tiene que estar tranquilo y ser profesional; pero es extraño, uno ve a la gente normal como si estuviéramos en otro mundo. Uno está pendiente de los amigos, pero uno trata de ser profesional y de cumplir con su trabajo"

“A nivel político uno ve las noticias, que tengan precaución de lavarse las manos, de no tocar barandas, de no coger muchas cosas en el mercado. Uno trata de tomar las precauciones, de mantenernos en casa y salir solo a hacer lo necesario".

Y cerró hablando de su llegada a esa inusual liga: “Llegar a Nicaragua fue muy raro, después de estar en Jaguares no tuve mucha oportunidad que no se dieron y un amigo mío en Medellín me ayudó para hacer el contacto con este club".