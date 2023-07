Jugó con Cristiano en el Madrid, elogió a Messi y puso a Haaland por encima de Mbappé

Lionel Messi ha sido una de las grandes estrellas del fútbol mundial durante los últimos 18 años. En ese tiempo su rivalidad principal no fue con ningún equipo en particular, sino contra la figura de Cristiano Ronaldo, estrella y figura del Real Madrid por casi una década.

Después de que ambos 'Goats' abandonaran la liga de España y marcharan con otros destinos, aún se sigue hablando de su impacto en el fútbol mundial. Uno de los excompañeros del portugués aprovechó para elogiar al argentino y reconoció el nivel de ambos en su mejor época.

Casemiro, exjugador y figura del Real Madrid en los títulos de la Champions League, reconoció el nivel de Messi y la dificultad de enfrentarlo. Además, el brasilero también aprovechó destacar lo hecho por Erling Haaland.

"Messi dejó su huella, no lo puedes negar. Siempre fue un rival, con el Barcelona y Argentina, no había forma de escapar. Pero a los que les gusta el fútbol, les gusta Messi; fue un placer jugar contra él. Es un tipo que no necesita comentarios, solo hay que admirarlo”, apuntó el volante del Manchester United.

Y sobre la comparación con Cristiano también comentó. “Es imposible detener a estos muchachos solos, siempre necesitan ayuda y planificación, porque están fuera de la curva. Muchas veces no nos damos cuenta de cuánto marcaban en ese momento, son 50 goles por temporada, ahora Haaland también lo está haciendo… Antes cualquiera que marcaba 30 goles en una temporada era una estrella”.

Finalmente, el mediocampista también aprovechó la chance para elegir a los mejores jugadores de su generación: “Tuve el placer de ver a Messi, Cristiano y Neymar, que son los tres más grandes de mi generación. Vi a Ronaldo (Nazario), a (Zinédiné) Zidane, pero sin duda estos tres son los mejores de mi época.