Julián Millán rompe con todo: multicampeón de Libertadores lo ficharía

Nacional de Uruguay está a nada de ser campeón de la liga local y mucho de ese buen nivel y de lo compacto que ha sido la institución ha sido gracias, nada más ni nada menos que a un colombiano. Julián Millán ha sido determinante con Pablo Peirano con quien compartió en Santa Fe y con Jadson Viera, que tomó las riendas posteriormente.

Vea también: Medellín ‘culpó’ a la DIMAYOR en cuadrangulares: “Así es nuestro fútbol”

Desde Colombia venía demostrando grandes sensaciones y fue vital para llegar a la final de la Liga BetPlay, que infortunadamente para el zaguero no pudo levantar la copa en 2024. Salió de Bogotá para unirse a Nacional de Uruguay en donde ya suma 44 partidos, ha marcado cuatro goles y ha dado dos asistencias. Es uno de los grandes de la liga uruguaya sin duda alguna.

Por su excelente nivel, esto permite que grandes equipos se estén fijando en el defensor central. La MLS sueña con contar con el ex Cortuluá y Santa Fe y ya apareció un serio candidato que es el Colorado Rapids que estaría dispuesto a pagar 1,5 millones de dólares. Sin embargo, no es el único pretendiente.

UN MULTICAMPEÓN DE COPA LIBERTADORES QUIERE A JULIÁN MILLÁN

Julián Millán de por sí ya disfruta del lujo de estar en un equipo multicampeón de la Copa Libertadores. Nacional ha ganado en tres oportunidades la competencia más importante a nivel de clubes en Sudamérica. En últimas horas, el defensor central nacido en Bugalagrande, Valle del Cauca entró en la órbita, nada más ni nada menos que de River Plate.

Un equipo de Brasil y ahora River Plate compiten por llevarse al zaguero colombiano. Marcelo Gallardo ya dio el golpe con la salida de cuatro jugadores y podrían confirmarse más. El adiós de Federico Gattoni y la posible salida de Paulo Díaz ponen al equipo riverplatense a buscar un defensor.

Le puede interesar: Mundial 2026: Selección se negó a asistir al sorteo ¿Peligra el torneo?

Es ahí donde suena Julián Millán para llegar a River Plate que no vive su mejor momento y los números del colombiano ilusionan para mejorar en solidez defensiva en el futuro. Sebastián Srur afirmó que Millán está en la carpeta del club riverplatense.

River necesita reforzarse en todas sus líneas, especialmente por el mal presente y la mala cara que tuvieron a lo largo de este 2025. Desde Argentina lo ven como un central sólido en la marca y recuperación, que también cuenta con buenas cualidades ofensivas cuando se suelta de la parte de atrás del campo de juego.

RIVER NO PELEA SOLO POR JULIÁN MILLÁN: OTROS PRETENDIENTES DEL COLOMBIANO

Además de River Plate que sueña con tener al colombiano en este mal momento por el que pasan, el Colorado Rapids de la Major League Soccer quiere contar con los servicios del vallecaucano y aparece el Brasileirao como otra de las opciones.

Lea también: El Barcelona piensa en el 2026: Estos son los tres fichajes que quiere

Para el defensor central colombiano, el mercado podría darle una sorpresa grande en el futuro. Julián Millán, a sus 27 años suena para reforzar la Liga de Brasil, aunque no se ha revelado a qué club. No es un interés repentino, pues el zaguero ya había sido sondeado por el Brasileirao anteriormente.