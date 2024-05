Julián Quiñones dio la sorpresa: se va de México y ya tiene nuevo equipo

¿En cuál equipo jugará Julián Quiñones?

Los reportes colocaban al delantero de 27 años en el fútbol de Medio Oriente, algo que resultaría ser cierto, pues de acuerdo con información del diario Mediotiempo, Quiñones dejará el América para ser nuevo elemento del club Al-Qadisiyah, equipo que recientemente ascendió a la Primera División del fútbol árabe, donde se desenvuelven figuras de la talla de Cristiano Ronaldo, Karim Benzema y Neymar Jr.

"Si me voy, me voy contento porque cumplí con todas las expectativas ¿no? cumplí individualmente, en lo colectivo también cumplí y le dejo algo a esta institución, algo que se va a recordar para toda la vida. Conseguimos la 15, me voy contento, contento porque hice todo que me pedían y di todo de mí", dijo Quiñones tras coronarse campeón del torneo Clausura 2024.

