Junior a un paso de la final: así quedaron sus cuentas en el Grupo A

El encargado de poner la paridad fue Joel Canchimbo. El joven atacante que brilló en la Selección Colombia Sub 20 resolvió una gran jugada en ataque para poner el 1-1 en un Metropolitano a reventar por el público local. Un gol que llevó al equipo de Alfredo Arias para dar un paso al frente.

Cuando parecía que todo quedaba igualado, apareció la figura de Stiven 'Titi' Rodríguez para poner en el tiempo de descuento el 2-1 para el onceno tiburón. El delantero repitió su sana costumbre de aparecer para rescatar al cuadro de la arenosa y poner en modo carnaval a la capital del Atlántico.

Los de Barranquilla llegaron a 8 puntos y sacan distancia de cara a las últimas fechas del cuadrangular. Junior se mantiene invicto en un grupo bastante complicado y logró sumar puntos en sus dos visitas más complicadas ante Nacional y América.

Para Junior las cuentas quedaron muy claras en la pelea por el cupo a la final. La victoria de los rojiblancos obliga al América y Medellín que jugarán este lunes 1 de diciembre a sumar de a tres. Sin embargo, con un triunfo en la próxima jornada ante los escarlatas, el cuadro barranquillero quedará virtualmente clasificado a la final.