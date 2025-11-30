Actualizado:
Dom, 30/11/2025 - 21:21
Junior a un paso de la final: así quedaron sus cuentas en el Grupo A
Los tiburones dieron un golpe sobre la mesa y mantienen su invicto en el cuadrangular A.
Junior de Barranquilla dio un golpe este domingo el primer partido de la jornada 4 del Cuadrangular A. El cuadro tiburón vivió una remontada brillante en un partido que arrancó perdiendo sobre el final del primer tiempo y que lo ponía bastante enredado.
Lea también: Chicho Arango cerca de firmar con nuevo equipo ¿Se olvida de Nacional?
Nacional fue el primero en darle la sorpresa a los rojiblancos, el elenco verdolaga se adelantó con un gol de Dairon Asprilla y todo parecía inclinado para la victoria visitante. Sin embargo, el arreón de José Enamorado, Yimmy Chará, Joel Canchimbo y los jugadores que vinieron desde el banco terminaron cambiando el partido en el Metropolitano.
En otras noticias
América da la sorpresa
El encargado de poner la paridad fue Joel Canchimbo. El joven atacante que brilló en la Selección Colombia Sub 20 resolvió una gran jugada en ataque para poner el 1-1 en un Metropolitano a reventar por el público local. Un gol que llevó al equipo de Alfredo Arias para dar un paso al frente.
Cuando parecía que todo quedaba igualado, apareció la figura de Stiven 'Titi' Rodríguez para poner en el tiempo de descuento el 2-1 para el onceno tiburón. El delantero repitió su sana costumbre de aparecer para rescatar al cuadro de la arenosa y poner en modo carnaval a la capital del Atlántico.
Los de Barranquilla llegaron a 8 puntos y sacan distancia de cara a las últimas fechas del cuadrangular. Junior se mantiene invicto en un grupo bastante complicado y logró sumar puntos en sus dos visitas más complicadas ante Nacional y América.
Para Junior las cuentas quedaron muy claras en la pelea por el cupo a la final. La victoria de los rojiblancos obliga al América y Medellín que jugarán este lunes 1 de diciembre a sumar de a tres. Sin embargo, con un triunfo en la próxima jornada ante los escarlatas, el cuadro barranquillero quedará virtualmente clasificado a la final.
El equipo de Arias depende de sí mismo para asegurar su tiquete a la final. Los rojiblancos deben ganar su siguiente compromiso y esperar que Nacional no sume más goles en caso de ganar sus dos partidos restantes. Sin embargo, un triunfo del América ante Medellín colocaría a los escarlatas muy cerca en la tabla de posiciones con 7 puntos.
Le puede interesar: Impensado; América recupera un delantero para el partido contra Medellín
Por ahora, todo está muy abierto para todos los equipos. En la quinta jornada que se jugará este jueves 4 de diciembre, Nacional será local ante Medellín en el clásico y Junior recibirá al América en Barranquilla.
Fuente
Antena 2