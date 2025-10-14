Junior confirmó bajas y regresos para visitar a América en Copa BetPlay

Junior quiere sorprender a América

Para visitar a América e intentar la remontada, Junior contará con el regreso de un futbolista que no hizo parte de la nómina que derrotó a Alianza FC en la fecha 15 de la Liga BetPlay.

Se trata del extremo José Enamorado, quien tuvo jornada de descanso en la Liga BetPlay, la cual le sirvió, además, para pagar una fecha de suspensión que tenía pendiente.

En las últimas horas se conoció que Enamorado se desplazó desde Barranquilla a Cali para sumarse a grupo de trabajo de Junior.