Actualizado:
Mar, 14/10/2025 - 12:38
Junior confirmó bajas y regresos para visitar a América en Copa BetPlay
Junior intentará remontar un resultado adverso de 1-2.
Junior de Barranquilla se prepara para visitar ese miércoles 15 de octubre a América de Cali en el estadio Pascual Guerrero en el partido de vuelta de los cuartos de final en la Copa BetPlay.
El equipo 'rojiblanco' afrontará el compromiso con el objetivo de remontar un marcador adverso de 1-2, el cual se registró en el encuentro de ida disputado en el estadio Metropolitano de Barranquilla.
Junior quiere sorprender a América
Para visitar a América e intentar la remontada, Junior contará con el regreso de un futbolista que no hizo parte de la nómina que derrotó a Alianza FC en la fecha 15 de la Liga BetPlay.
Se trata del extremo José Enamorado, quien tuvo jornada de descanso en la Liga BetPlay, la cual le sirvió, además, para pagar una fecha de suspensión que tenía pendiente.
En las últimas horas se conoció que Enamorado se desplazó desde Barranquilla a Cali para sumarse a grupo de trabajo de Junior.
Dos bajas en Junior Vs América
A pesar del regreso de José Enamorado, Junior no podrá contar con dos jugadores que habitualmente son titulares.
Se trata del defensa central Jermein Zidane Peña Maiguel y del mediocampista Guillermo León Celis Montiel.
Ambos jugadores no hicieron parte de la nómina que enfrente a Alianza y quedaron descartados Vs América por problemas físicos.
La idea en Junior es reservar a Celis y a Peña para la recta final de la Liga BetPlay y de esta evitar cualquier lesión.
América Vs Junior: fecha, hora y cómo VER EN VIVO la Copa BetPlay
El partido entre América de Cali contra Junior por la vuelta de los cuartos de final en la Copa BetPlay se jugará este miércoles 15 de octubre a partir de las 8:30 de la noche en el estadio Pascual Guerrero.
El compromiso se podrá VER EN VIVO por Win Sports + y también tendrá transmisión de Antena2.com.
Fuente
Antena 2