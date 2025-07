Junior deja escapar otro fichaje de lujo: campeón está lejos de firmar

Comenzó la Liga BetPlay 2025-II y junto con ello llegó el respectivo debut de Junior de Barranquilla, el cual era uno de los más esperados, ya que se vería el drástico cambio en el banquillo técnico con la llegada de Alfredo Arias, además de algunos de los nuevos fichajes que se han venido llevando a cabo.

La mesa directiva de Junior no se conforma con que hayan empezado con el pie derecho en la presente edición de la liga al ganar sus tres partidos correspondientes y quiere consolidar la "estrella de navidad", por lo que todavía no se detiene en el mercado de fichajes y en sus planes estaba supuestamente la llegada de Michael Ortega, un viejo conocido, pero la realidad es que el volante no ha recibido ninguna oferta.

Junior no la pasa bien en el mercado de fichajes y aún no encuentra reemplazo de Guzmán

Por el momento, se han anunciado ocho fichajes, en donde hay nombres de talla internacional y viejos conocidos como Guillermo Celis, quien tuvo un paso significativo por Junior y finalmente regresó a casa para volver a quedar campeón, tal como lo consiguió en la temporada 2015.

Se esperaba que esta misma situación se repitiera con Michael Ortega tras la caída del fichaje de Yeison Guzmán por inconvenientes en medio de la negociación con Torpedo. Sin embargo, el experimentado mediocampista de 34 años, el cual ya habría finalizado con su respectivo contrato con el Club Aurora, estaría también lejos de convertirse en el nuevo refuerzo.