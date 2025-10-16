¿Junior no convence? mensaje de Alfredo Arias al hincha 'rojiblanco'

Junior de Barranquilla sufrió un duro golpe en el segundo semestre de 2025 al quedar eliminado de la Copa BetPlay en la ronda de cuartos de final, después de ser superado por América de Cali en los lanzamientos desde el punto.

A pesar de haber remontado y empatado la serie al ganar en condición de visita, el conjunto dirigido por Alfredo Arias no contó con la efectividad necesaria en la definición desde los penales, ya que Yeison Suárez y Jesús Rivas desperdiciaron sus respectivos cobros.

Con esta eliminación, Junior deberá concentrarse únicamente en la actividad de la Liga BetPlay, en donde se ha mantenido en los primeros lugares y está muy cerca de asegurar la clasificación a los cuadrangulares semifinales.

Adicionalmente, el cuadro barranquillero intentará sumar la mayor cantidad de puntos para conseguir un boleto a un certamen internacional en la temporada 2026.