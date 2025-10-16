Actualizado:
Jue, 16/10/2025 - 10:20
¿Junior no convence? mensaje de Alfredo Arias al hincha 'rojiblanco'
Alfredo Arias habló del rendimiento de Junior, después de quedar eliminado de la Copa BetPlay.
Junior de Barranquilla sufrió un duro golpe en el segundo semestre de 2025 al quedar eliminado de la Copa BetPlay en la ronda de cuartos de final, después de ser superado por América de Cali en los lanzamientos desde el punto.
A pesar de haber remontado y empatado la serie al ganar en condición de visita, el conjunto dirigido por Alfredo Arias no contó con la efectividad necesaria en la definición desde los penales, ya que Yeison Suárez y Jesús Rivas desperdiciaron sus respectivos cobros.
Con esta eliminación, Junior deberá concentrarse únicamente en la actividad de la Liga BetPlay, en donde se ha mantenido en los primeros lugares y está muy cerca de asegurar la clasificación a los cuadrangulares semifinales.
Adicionalmente, el cuadro barranquillero intentará sumar la mayor cantidad de puntos para conseguir un boleto a un certamen internacional en la temporada 2026.
Alfredo Arias dejó mensaje a la hinchada de Junior
En rueda de prensa posterior a la eliminación de la Copa BetPlay, el entrenador Alfredo Arias dejó un mensaje a la hinchada de Junior con respecto al acompañamiento que ha tenido el equipo durante el semestre.
"A la hinchada hay que convencerla desde adentro hacia afuera. Si la hinchada no está convencida con el equipo yendo de 15 fechas, 10 u 11 en la primera posición y ahora que estamos segundos y si no están convencidos, después de perder dos partidos de local y ganar dos de visitantes. No está en lo que yo diga, está en que vayamos a Pereira a dejar todo y ojalá ganemos y ahí esa hinchada va a creer", explicó.
Próximos partidos de Junior
Junior volverá a la actividad en la Liga BetPlay este sábado 18 de octubre recibiendo a Deportivo Pereira en la jornada 16.
Posteriormente, el conjunto 'rojiblanco' visitará a América el sábado 25 de octubre en la jornada 17 y el jueves 30 de octubre chocará con Santa Fe en la fecha 18.
Fecha 16
Sábado 18 de octubre
Junior Vs Pereira
Fecha 17
Sábado 25 de octubre
América Vs Junior
Fecha 18
Jueves 30 de octubre
Junior Vs Santa Fe
Fuente
Antena 2