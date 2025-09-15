Actualizado:
Lun, 15/09/2025 - 08:11
Junior NO jugaría en Barranquilla en 2026, ¿cuál sería su nueva sede?
La intención del Tiburón es clasificar a algún torneo internacional para 2026.
Junior FC continúa líder de la Liga Betplay 2025-II, sin embargo su nivel futbolístico ha bajado en las jornadas recientes, razón por la cual hinchas y dirigencia le piden al equipo mejorar su desempeño, más teniendo en cuenta que el propósito es pelear el título y clasificar a torneo internacional para el próximo año.
Claro está que, de avanzar a Libertadores o Sudamericana, es posible que Junior tenga que mudarse de ciudad, pues no podrá jugar en el estadio Metropolitano y tampoco en el Romelio Martínez, inclusive.
La razón pasa porque el estadio Metropolitano entrará en obras de remodelación, donde se removerá la pista atlética y se ampliará la capacidad de espectadores, por lo que Junior FC tendría que oficiar como local en el Romelio Martínez, pero solo en los torneos locales.
Pues el aforo del Romelio Martínez es de apenas 8.000 personas, y si bien Dimayor no tiene restricciones con la capacidad, Conmebol sí, por lo que en caso de jugar fase de grupos de Libertadores o Sudamericana tendría que buscar otro estadio.
Para las fases preliminares de Libertadores y Sudamericana, el aforo mínimo exigido por Conmebol es de 7.500 personas, por lo que se podría jugar en el Romelio; pero en fase de grupos el mínimo requerido es de 10.000.
¿En cuál estadio jugará Junior si clasifica a Copa Libertadores o Sudamericana 2025?
En ese caso hipotético, Junior empezaría a buscar estadio para oficiar como local en fase de grupos de torneo internacional en 2026, por lo que aparecen al menos cuatro opciones para hacerlo.
Junior FC contemplaría jugar como local en el Jaime Morón de Cartagena, con capacidad para 17.000 espectadores; en el Sierra Nevada de Santa Marta (16.000); en el Jaraguay de Montería (12.000) o en el Armando Maestre Pavajeau de Valledupar (11.000).
Aun así, en Junior consideran pertinente aguardar a que se confirme la presencia del equipo en torneo internacional para confirmar oficialmente su sede para el mismo. Otra opción que se contempla es que la Alcaldía de Barranquilla postergue las obras en el estadio Metropolitano.
