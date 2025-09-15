Junior NO jugaría en Barranquilla en 2026, ¿cuál sería su nueva sede?

Junior FC continúa líder de la Liga Betplay 2025-II, sin embargo su nivel futbolístico ha bajado en las jornadas recientes, razón por la cual hinchas y dirigencia le piden al equipo mejorar su desempeño, más teniendo en cuenta que el propósito es pelear el título y clasificar a torneo internacional para el próximo año.

Claro está que, de avanzar a Libertadores o Sudamericana, es posible que Junior tenga que mudarse de ciudad, pues no podrá jugar en el estadio Metropolitano y tampoco en el Romelio Martínez, inclusive.

Puede leer: Mundial 2026: dos selecciones debutantes que podrían jugar ante Colombia

La razón pasa porque el estadio Metropolitano entrará en obras de remodelación, donde se removerá la pista atlética y se ampliará la capacidad de espectadores, por lo que Junior FC tendría que oficiar como local en el Romelio Martínez, pero solo en los torneos locales.

Pues el aforo del Romelio Martínez es de apenas 8.000 personas, y si bien Dimayor no tiene restricciones con la capacidad, Conmebol sí, por lo que en caso de jugar fase de grupos de Libertadores o Sudamericana tendría que buscar otro estadio.