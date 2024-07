Junior recibió buena noticia de una de sus figuras: futuro asegurado

El guardameta uruguayo Santiago Mele se ha convertido en una de las grandes figuras de Junior de Barranquilla, a pesar del poco tiempo que lleva en el Fútbol Profesional Colombiano. Desde que fue fichado por el conjunto 'rojiblanco', Mele ha tenido brillantes actuaciones, hasta el punto de haber sido clave en el título conseguido en el segundo semestre de 2024.

Lo hecho por Mele le ha permitido ser considerado por Marcelo Bielsa para ser un habitual convocado en la selección de Uruguay. Adicionalmente, el portero de 26 años ha llamado la atención de importantes clubes de Europa.

Lea también: Junior tiene problema para la Copa Libertadores por culpa de Dimayor

En los últimos días se dio a conocer que el poderoso City Group estaría interesado en el charrúa con el objetivo de vincularlo al Girona de España, equipo que disputará la próxima Champions League.

Santiago Mele respondió a los rumores

Teniendo en cuenta los rumores, Santiago Mele aclaró en diálogo con 100% Deporte de Sport 890 de Uruguay, que está comprometido con Junior.

"Yo me enteré por la prensa. Me comentaron mis compañeros. Ese tema se lo dejo a mi equipo de trabajo. Trato que ellos me avisen cuando haya un contacto formal. no sé si hubo contacto o no. Si es formal ellos me notificarán. me enfoco en mi trabajo", dijo.

Le puede interesar: Junior enciende las alarmas por posible lesión de figura: susto para la Libertadores

"Hoy tengo un compromiso con Junior y tengo que responder de la mejor manera. Junior en enero hizo uso de la opción de compra, el 80% de mis derechos los tiene Junior, el resto Plaza Colonia", agregó.

Después de disputar la Copa América con la selección de Uruguay, el guardameta se reintegró hace pocos días a los entrenamientos en Junior, por lo que ya está disponible para el director técnico Arturo Reyes.