Junior tendrá entrenadora con recorrido en Europa y licencia UEFA en su equipo femenino

Junior de Barranquilla no solo refuerza el equipo masculino para la temporada de 2022. En las últimas horas el equipo rojiblanco confirmó la nueva entrenadora del equipo femenino, anunciando además su regreso a la competencia de la categoría después de no estar en 2021.

Lea también: Yinaris García, la colombiana que entrena en Alemania y sueña con regresar a nuestro país

Se trata de Yinaris García una colombiana que llevaba más de tres años en Alemania preparándose para ser directora técnica. En su experiencia en el exterior, Yinaris dirigió equipos masculinos y ahora se concentraba en clubes femeninos.

Su experiencia más reciente fue con el equipo femenino del TV Brechten, de Dortmund con quien logró idear unas jornadas de trabajo que benefició a la preparación de las mujeres que buscaban mejorar su técnica y su físico.

La colombiana había sido la invitada de Cambio Cancha, el podcast dedicado al fútbol femenino de RCN Radio y Antena 2 y había asegurado que su gran sueño era poder dirigir en nuestro país para aplicar todo lo que había aprendido en Alemania.

“Créeme que es mi sueño más grande en este momento; muchos podrán decir quédate en Europa o cómo te devuelves, pero como te dije al principio, aquí muchas cosas ya están hechas y en mi país hay muchas cosas por hacer. La verdad eso es lo que me mueve, me encantaría poder asumir este reto de lo mucho o poco que he aprendido acá poder llevarlo a Colombia y ponerlo a disposición del fútbol colombiano. Ese es mi mayor sueño”, explicó en su momento la colombiana.

Junior de Barranquilla comienza entonces a idear el proyecto que tiene de fútbol femenino y regresa a la liga después de no haber participado en 2021 por cuenta de la no organización del equipo tras la confirmación de la Liga.

En el equipo estuvieron figuras de la talla Yoreli Rincón, Daniela Montoya, Renata Arango y ante Angie Castañeda, que actualmente se encuentra en la segunda división del fútbol de España con una destacada participación.

Lea también: Teófilo Gutiérrez seguirá en el Deportivo Cali hasta diciembre del 2023

Con la directora técnica ya confirmada se espera poder conocer cuál será el proyecto del equipo femenino que espera todavía el calendario de la liga femenina para el 2022 que Dimayor aún no ha definido.