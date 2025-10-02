Junior se enfrenta al América de Cali en el partido de ida por los cuartos de final en la Copa Betplay 2025. Los barranquilleros buscarán marcar la ventaja en la serie para llegar con el resultado a favor en suelo vallecaucano, donde el cuadro de David González cerrará la serie de local.

Para esta oportunidad, los rojiblancos llegan en medio de dudas sobre el rendimiento del equipo que no ha tenido su mejor versión en lo que va de la Liga. Sin embargo, el elenco de Alfredo Arias arriba a la deriva por las flojas actuaciones en los últimos juegos.

Del lado del onceno escarlata, la expectativa parte por conseguir un triunfo que le permita seguir soñando con el título, es vital. Los rojos saben que tienen la desventaja de juegar con el público en contra, pero ganar la Copa es una de las cartas para salvar el flojo semestre en Liga.