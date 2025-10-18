Actualizado:
Sáb, 18/10/2025 - 18:13
EN VIVO: Junior vs Deportivo Pereira por la fecha 16
Junior busca una victoria para escalar al liderato de la Liga Betplay.
Junior se enfrenta a Deportivo Pereira en el partido por la fecha 16 de la Liga Betplay 2025. Los tiburones buscarán un triunfo para asegurarse en la parte de la tabla luego de un andar bastante bueno en el segundo semestre.
Para esta oportunidad, los barranquilleros llegan en medio de buenas sensaciones sobre lo que será el futuro del equipo, con la obligación de sumar una victoria para asegurar su paso a los cuadrangulares. Sin embargo, el elenco rojiblanco también quiere sumar para mantenerse en la parte alta de la tabla de la reclasificación.
Del lado del onceno pereirano, la expectativa parte por conseguir un triunfo o un empate que le permita seguir sumando unidades en la tabla pensando en lograr el tiquete a Cuadrangulares. Los matecañas saben que se juegan una oportunidad importante para llegar a semifinales.
EN VIVO ⚽Junior Vs Pereira- Liga Betplay 2025
Siga Junior vs Deportivo Pereira EN VIVO 18 de octubre: hora y canal para ver la Liga Betplay
El partido entre Junior y Deportivo Pereira por la fecha 16 de la Liga BetPlay se juega este sábado 18 de octubre a partir de las 6:20 de la tarde (hora de Colombia) en el estadio Atanasio Girardot.
El compromiso se podrá VER EN VIVO en WIn Sports.
