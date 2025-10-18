Junior se enfrenta a Deportivo Pereira en el partido por la fecha 16 de la Liga Betplay 2025. Los tiburones buscarán un triunfo para asegurarse en la parte de la tabla luego de un andar bastante bueno en el segundo semestre.

Lea también: Nacional rescató un punto en Pasto: empate dramático en Liga Betplay

Para esta oportunidad, los barranquilleros llegan en medio de buenas sensaciones sobre lo que será el futuro del equipo, con la obligación de sumar una victoria para asegurar su paso a los cuadrangulares. Sin embargo, el elenco rojiblanco también quiere sumar para mantenerse en la parte alta de la tabla de la reclasificación.

Del lado del onceno pereirano, la expectativa parte por conseguir un triunfo o un empate que le permita seguir sumando unidades en la tabla pensando en lograr el tiquete a Cuadrangulares. Los matecañas saben que se juegan una oportunidad importante para llegar a semifinales.