Jürgen Klopp, tajante sobre reemplazar a Löw como técnico de Alemania

Jürgen Klopp, entrenador del Liverpool, rechazó que se pueda convertir en el seleccionador alemán sucediendo a Joachin Löw, que abandonará el equipo germano después de la Euro.



El técnico del Liverpool está en el disparadero después de que su equipo haya perdido seis partidos seguidos en Anfield y se encuentren a siete puntos de los puestos de Liga de Campeones.



Además, este momento coincide con la renuncia de Löw a seguir como seleccionador más allá de la Eurocopa de este verano.

"No, no voy a estar disponible para ser entrenador de Alemania en verano o después del verano. Me quedan tres años de contrato en Liverpool. Es simple. Firmas un contrato y lo cumples", dijo Klopp en rueda de prensa antes de medirse al RB Leipzig en la vuelta de los octavos de final de la Champions.



Löw se convirtió en seleccionador de Alemania en 2006, tras el Mundial, y durante su estancia en el cargo ha ganado la Copa del Mundo de 2014, además de alcanzar la final de la Euro de 2008, y las semifinales en 2012 y 2016. También ganó la Copa de Confederaciones en 2017.

A sus 61 años, Löw afirma en un comunicado estar "lleno de orgullo y de una enorme gratitud", tras quince años al frente de la Nationalmannschaft, a la que condujo al título en el Mundial de Brasil-2014, .

El propio Löw pidió a la DFB poner fin a su contrato, que debía durar hasta el Mundial de 2022 en Catar, al año siguiente de la Eurocopa de 2020, aplazada a 2021 debido a la crisis sanitaria, lo que fue aceptado por la DFB.

"Doy este paso de forma consciente, lleno de orgullo y de una inmensa gratitud, pero al mismo tiempo con una gran motivación inquebrantable en lo que concierne al próximo torneo de la Eurocopa", explicó.

"Daré lo mejor de mí para dar un gran alegría a nuestros aficionados en este torneo y para ganar. Sé también que eso se aplica a todo el equipo", añadió.

En la Eurocopa-2020, Alemania se encuentra en un grupo difícil con Portugal, Hungría y Francia, última campeona del mundo, en 2018 en Rusia.

Adjunto de Jürgen Klinsmann entre 2004 y 2006, le sustituyó al término del Mundial en Alemania, donde el equipo acabó tercero.

Con Löw al frente, Alemania alcanzó la final de la Eurocopa-2008 (perdida por 1-0 contra España), así como la semifinal de las Eurocopas de 2012 y 2016 y del Mundial-2010.