Juventus alegra a Colombia: hay fecha de regreso de Juan David Cabal

La Selección Colombia enfrentó a México y Canadá en la Fecha FIFA del mes de octubre y en estas dos jornadas, estaba en los planes el defensor central o lateral izquierdo, Juan David Cabal de la Juventus de Turín. Afortunadamente el zaguero se recuperó de una lesión larga y era una de las opciones.

Néstor Lorenzo lo tenía en su convocatoria, pero, en el partido de la segunda fecha de la UEFA Champions League entre el Villarreal y la Juventus, el colombiano volvió a reincidir en un golpe que lo dejó afuera del selecto grupo de convocados para enfrentar a México y Canadá.

Una mala noticia para la Selección Colombia que no pudo tener a Juan David Cabal dentro de la nómina a la espera de novedades para la última Fecha FIFA del 2025 en el mes de noviembre cuando enfrenten a Nueva Zelanda, al igual que para el Mundial de 2026 en donde espera ser uno de los convocados.

Igor Tudor, entrenador de la Juventus volvió a referenciar la importancia que tiene el defensor en el club y la tristeza de no poder contar con él por la reincidencia en las lesiones. Además, afirmó cuándo sería la fecha de regreso de Juan David Cabal que se acerca cada vez más y sería una buena noticia para las aspiraciones de Néstor Lorenzo.

LA JUVENTUS LE PONE FECHA DE REGRESO A JUAN DAVID CABAL

Ocho meses estuvo afuera Juan David Cabal perdiéndose gran parte de las Eliminatorias contando las últimas fechas en las cuales Colombia celebró la clasificación para el Mundial de 2026. También se perdió el final de la temporada de la Serie A con la Juventus.

Sin embargo, después de otro golpe que sufrió el ex Atlético Nacional, Igor Tudor referenció lo importante que es el colombiano para el club de Turín, “está haciendo tratamiento, lástima que recayó, estaba regresando. Es un jugador importante para nosotros desde todos los puntos de vista tanto como persona y jugador de calidad. Creo que al final de la semana comienza a correr, creemos que en un par de semana podría volver con el equipo”.

Además de esas palabras que acercan su regreso a las canchas, Igor Tudor destacó que, “Cabal es un chico excepcional, nos alegra que haya vuelto después de un año. Aporta energía, positividad y calidad, y espero que nos ayude de ahora en adelante”.

Bajo ese panorama, todo parece indicar que la vuelta de Juan David Cabal estaría lista a partir de la siguiente semana. Esto haría que se perdiera el partido contra la Lazio y Udinese de la Serie A, esperando a su regreso contra el Sporting Lisboa el 4 de noviembre o en el clásico de Turín frente al Torino el 8 de dicho mes.

BUENA NOTICIA PARA LA SELECCIÓN COLOMBIA

Para Néstor Lorenzo, esto también representa una gran noticia para pensar en tener de vuelta a Juan David Cabal para el próximo partido de la Fecha FIFA contra Nueva Zelanda.

Y es que, Juan David Cabal es uno de los jugadores que más le gusta a Néstor Lorenzo en una zaga defensiva colombiana, que, normalmente es difícil encontrar laterales izquierdos como Cabal.

Además, el regreso a la competencia también sería vital. Si no reincide en lesiones, seguramente estará en la nómina oficial de convocados para el Mundial de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México.