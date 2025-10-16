Juventus podría descender otra vez: La UEFA abrió investigación por fraude

Juventus de Turín vuelve a quedar en el centro de la polémica tras conocerse que la UEFA ha iniciado un procedimiento sancionador por posibles irregularidades financieras. El club italiano, uno de los más emblemáticos del continente, confirmó la apertura de esta investigación, que amenaza con traer consecuencias importantes tanto en el ámbito económico como deportivo.

Según lo divulgado, el caso se enfoca en el cumplimiento de las reglas de sostenibilidad financiera dentro del ciclo 2022/2023 a 2024/2025. En los últimos años, la entidad europea ha endurecido el control sobre las cuentas de los equipos a través del llamado “Football Earning Rule”, una normativa que evalúa la capacidad de los clubes para equilibrar ingresos y gastos.

De acuerdo con el informe, la Vecchia Signora habría superado los límites establecidos, lo que despertó la preocupación del organismo rector. A esta regulación se suma el parámetro “Squad Cost Ratio” (SCR), que establece que los desembolsos en salarios, fichajes y comisiones no pueden superar un porcentaje concreto de los ingresos. Precisamente, ese es otro de los puntos que estaría en el foco de los auditores europeos.

Consciente de la gravedad del asunto, la directiva juventina no ha querido dejar espacio para la especulación. En el informe financiero cerrado al 30 de junio de 2025, la institución reconoció la apertura del expediente e informó que el 7 de noviembre se llevará a cabo una reunión clave con los investigadores de la UEFA. Los dirigentes aseguran haber “respetado el límite SCR para el año 2024” y confían en cumplir con las exigencias también para la temporada actual. Este gesto busca mostrar colaboración y transparencia en un momento especialmente sensible para la entidad piamontesa.

No obstante, los riesgos que enfrenta la escuadra no son menores. Aunque la posibilidad de una sanción económica es la más previsible, los expertos no descartan un castigo más severo, como restricciones en la inscripción de jugadores o incluso la exclusión temporal de los torneos continentales. Ese tipo de medida golpearía directamente el prestigio del club, además de comprometer los ingresos por derechos de televisión y premios internacionales.

Cabe recordar que la Juventus ya vivió un episodio similar en 2023, cuando fue apartada de las competiciones europeas por infringir los mismos parámetros financieros. Aquella sanción tuvo un impacto devastador: pérdida de ingresos, fuga de patrocinadores y un deterioro evidente en la imagen institucional. Por ello, la actual situación se percibe como un nuevo examen de credibilidad ante el fútbol continental.

La decisión final de la UEFA se espera para la primavera de 2026, periodo en el que el club deberá presentar documentación, justificar sus balances y demostrar que ha actuado conforme a la normativa. Mientras tanto, los aficionados observan con preocupación este nuevo capítulo de una historia que parece repetirse con demasiada frecuencia en Turín.

Hoy, el gigante italiano camina sobre una cuerda floja. Si no logra convencer a las autoridades europeas de su buena gestión, podría volver a pagar un precio altísimo.