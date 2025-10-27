Katherine Tapia rompe la historia: nominada a mejor portera del mundo

La Selección Colombia afronta la Liga de Naciones de la CONMEBOL después de ganar el primer partido contra la selección de Perú con un contundente 4-1 en Medellín. En el arco estuvo nada más ni nada menos que Katherine Tapia que le ha ganado la posición a Luisa Agudelo y a Natalia Giraldo, además de la misma Catalina Pérez.

En la segunda jornada en la altura de Quito, Colombia espera dar el segundo golpe, y seguramente tendrá en el arco a Katherine Tapia, que, junto con Linda Caicedo acaban de recibir la mejor noticia en plena Liga de Naciones. Además de demostrarse en este novedoso torneo sudamericano, las dos jugadoras fueron nominadas a un premio como mejores en sus posiciones durante el 2025.

Y es que, este lunes 27 de octubre, de acuerdo con la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS) anunció la lista de candidatas para ganar el premio de la mejor portera del mundo en este año gracias a sus excelentes presentaciones en Copa América donde fueron subcampeonas.

Katherine Tapia logró ganarse su lugar en la Selección Colombia después de que estuviera pinitos más abajo de Catalina Pérez. Ahora, en la renovación con Luisa Agudelo y Natalia Giraldo, la guardameta de 32 años se adueñó del puesto.

EL PREMIO POR EL QUE PELEA KATHERINE TAPIA

Después de enfocarse netamente al fútbol, Katherine Tapia saltó de Atlético Nacional para el Palmeiras de Brasil. Una liga más preparada que la colombiana y que le permitió brillar dentro del Brasileirao para poder ganar títulos y reconocimientos importantes.

En su estancia en Palmeiras, la golera fue vital para ganar el Campeonato Paulista y logró la nominación para mejor portera del 2025 a nivel mundial gracias al galardón de ganar el guante de oro de la Copa América y, además, estar en la portería del mejor onceno de dicha competencia.

Bajo ese panorama con el Palmeiras a nivel de su club y con lo hecho con la Selección Colombia, Katherine Tapia se consolidó como una de las mejores en su posición y esperará conocer su resultado en diciembre. Tapia competirá con otras nueve goleras por medio de votaciones de los miembros del ente que cuenta con al menos 120 países.

LA DURA COMPETENCIA QUE TENDRÁ KATHERINE TAPIA: PELEARÁ CON DOS ARQUERAS SUDAMERICANAS

Mucho de estos resultados se basarán de las competencias con sus respectivas selecciones. La Liga de Naciones llegó para quedarse y Colombia y Chile afrontan este novedoso torneo con Katherine Tapia y una histórica Christiane Endler respectivamente. Brasil, que no juega este torneo por ser sede del Mundial 2027 también deberá tener rodaje para que Lorena Leite pueda ganar este premio.

Justamente, Katherine Tapia, Lorena Leite y Christiane Endler figuran en estas nominaciones a la mejor arquera del 2025 por la IFFHS. Las tres sudamericanas seguirán en busca de consolidarse en una buena posición en este galardón que entregarán a final del año.

Por su parte, Endler y Tapia pelearán con otras referentes como Ann Katrin Berger, Cata Coll, Chiamaka Nnandozie, Daphne van Domselaar, Lorena Leite, Phallon Tullis Joyce, Jennifer Falk y Hannah Hampton que ganó la Eurocopa Femenina con Inglaterra atajando penales.