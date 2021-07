Kempes le dio con toda a Messi: "Nunca podrá compararse a lo que hizo Maradona"

Luego de conseguir el tan anhelado título con la Selección Argentina, Lionel Messi recibió una inesperada crítica por parte de uno de los jugadores referentes del fútbol argentino, Mario Alberto Kempes, quien indicó que Messi no superaría a Diego Maradona.

En medio de una charla con ESPN México, el ‘Matador’ Kempes dijo que “para Messi, la desgracia es que fue el reemplazante de Diego Maradona. Y a Diego, con la idolatría que ha llevado por todo el mundo, es muy difícil hacerle sombra”.

Le puede interesar: Vladimir Hernández: por qué se fue de Nacional y qué dijo de los hinchas

No obstante, Kempes no se quedó ahí. El argentino campeón del mundo con Argentina en el Mundial de 1978 añadió que si Messi quiere ser mejor que Maradona no lo conseguirá “por más que gane cuatro mundiales seguidos. El título de campeón del mundo todavía no lo tiene. La Copa del Mundo no la tiene”, haciendo referencia a la Copa del Mundo perdida en Brasil 2014 ante la Selección de Alemania.

Asimismo, el ‘Matador’ dijo que al astro argentino que hoy en día está sin club, “siempre le va a faltar cinco para el peso para ponerse un escalón ahí abajo de Diego, pero eso va a ser imposible. Por más que gane lo que gane, nunca podrá compararse a lo que hizo Diego”, quien falleció en el mes de noviembre del 2020.

Vea también: Escándalo del árbitro colombiano Andrés Rojas en Boca vs Mineiro tendría consecuencias

Hay que señalar que Lionel Messi finalizó el contrato con el FC Barcelona a finales del mes de junio, por lo cual, el club español está en gestiones para renovarlo, ya que hay varios equipos de Europa que le hacen guiño a Messi para que se vaya del Barca.