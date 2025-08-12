Kendry Páez la mandó cambiada y ‘coquetea’ con equipo de Copa Libertadores

Mucho se ha hablado del futuro de Kendry Páez, volante ecuatoriano que fue fichado hace algunos años por el Chelsea de la Premier League. Los ‘Blues’ esperaron a que el juvenil cumpliera los 18 años para prepararlo de cara a su primera experiencia en Europa y qué mejor que en la liga más competitiva del mundo.

Sin embargo, el Chelsea la mandó cambiada y, pese a tenerlo en cuenta para el Mundial de Clubes, decidieron bajarlo de la convocatoria y prestarlo al Racing de Estrasburgo de la Ligue 1 en donde jugará esta temporada con la necesidad de afianzarse en suelo europeo y poder consolidarse en el futuro en el conjunto londinense.

Vea también: América no se guarda nada en Sudamericana: nómina vs Fluminense

En el amistoso reciente de Racing de Estrasburgo, Kendry Páez fue titular con el equipo suplente, dado que se disputaron dos partidos con alternantes y con la alineación que sería inicialista en el arranque de la Ligue 1. Seguramente, el ecuatoriano tendrá que ganarse el lugar en la institución.

Mientras ajustan todos los detalles para afrontar el comienzo de la Ligue 1, Kendry Páez publicó una foto en sus redes sociales en la cual coqueteó con un gigante de Sudamérica. Sin duda alguna, esta foto despertó toda clase de rumores que lo conectaban con la institución que actúa en la Copa Libertadores en los octavos de final.

EL GUIÑO DE KENDRY PÁEZ A UN EQUIPO ARGENTINO QUE DISPUTA LA COPA LIBERTADORES

En una sesión de gimnasio, el ex Independiente del Valle entrenó con la camiseta de Racing Club de Avellaneda, actual campeón de la Copa Sudamericana y que mantiene el sueño de ir por la Copa Libertadores en los octavos de final en donde se encontrarán con Peñarol.

Evidentemente la imagen con la camisa de la ‘Academia’ generó revuelo en los aficionados de Racing. Algunos hinchas pidieron el fichaje del talentoso volante de 18 años. No obstante, lo que viene en su carrera será disputar la Ligue 1 en donde espera brillar con el Estrasburgo para buscar afianzarse en Europa para ser tenido en cuenta en el Chelsea, equipo que es dueño de sus derechos deportivos.

Le puede interesar: Once Caldas va por la clasificación: fecha y hora para el partido en Sudamericana

Este guiño con Racing de Avellaneda promete para que en un futuro el mediocampista pueda tener la posibilidad de llegar a la institución argentina. Seguramente, Kendry Páez tiene afecto por el cuadro dirigido por Gustavo Costas y podría ser una contratación en próximos años cuando termine su experiencia por Europa.

¿CUÁNDO DEBUTARÁ KENDRY PÁEZ EN EL RACING DE ESTRASBURGO?

Poco a poco, se acerca el debut de Kendry Páez en la élite. El juvenil ecuatoriano espera tener la oportunidad, ya sea como inicialista o en algún momento del partido cuando el Racing de Estrasburgo visite al Metz en la primera jornada de la Ligue 1.

Lea también: Durán reveló la gravedad de su lesión tras victoria en Champions League

Además, Kendry Páez tendrá la posibilidad de mostrarse en el balompié europeo, dado que el elenco de Estrasburgo deberá afrontar la UEFA Conference League por primera vez en su historia. Sin duda alguna, el jugador de la ‘Tri’ espera consolidarse a nivel internacional con una buena oportunidad en la tercera competencia más importante de clubes en Europa.