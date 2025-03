Kendry Páez NO jugará en Chelsea ni en Europa: confirman su futuro

Mucho se ha hablado durante los últimos meses de los planes del Chelsea con Kendry Páez. Además, con los resultados que dejó el volante ecuatoriano en la selección durante el Sudamericano Sub-20, se empezó a agraviar su futuro y las cosas con sus clubes.

Chelsea anunció el fichaje desde hace algunos años, pero Kendry Páez no podrá jugar en la institución londinense hasta que cumpla los 18 años en el mes de mayo. A Kendry le tocaría seguir en Independiente del Valle. Sin embargo, el 2025 ha sido demasiado difícil para el mediocampista que ha tenido que sostener críticas en Ecuador, especialmente por su nivel.

Las polémicas con su actitud en las canchas y afuera del escenario deportivo también dan de qué hablar y han agudizado las críticas. Desde Independiente del Valle afirman que le iban a dar un cuidado y protección por los comentarios que se han presentado.

Ante esto, el Chelsea dio la solución y pidió que Kendry Páez viajara a Londres para hacer pretemporada con el equipo de la Premier League. Esto era una forma para que se alejara de todas las críticas que ha tenido que cargar durante estos meses y que lo dejaron molesto con su país, con Independiente del Valle y la única alternativa era poder salir de Ecuador.

CHELSEA TOMÓ DECISIÓN CON KENDRY PÁEZ

Se espera que el Chelsea pueda enviar a Kendry Páez desde mayo al Racing de Estrasburgo, una de las filiales del cuadro londinense. Sin embargo, no hay nada escrito todavía en el futuro del ecuatoriano, más allá de que, lo de sus entrenamientos con los ‘Blues’ solo iba a durar un mes que ya se cumplió.

Ante esta situación, Chelsea se desprenderá de Kendry Páez, que deberá regresar a su país para volver a los entrenamientos con Independiente del Valle donde tiene contrato hasta mayo cuando cumplirá los 18.

Y es que, Kendry Páez quería seguir adaptándose en el fútbol europeo y en el equipo de Enzo Maresca que le tendió la mano antes de confirmar su llegada como jugador del plantel. Kendry no jugará en Europa en estos meses como se esperaba con la posibilidad de mostrarse en las sesiones deportivas y tener regularidad en el campo con los londinenses.

Santiago Morales, directivo de Independiente del Valle afirmó que, “no he conversado directamente con él (Kendry), he estado en contacto con la agencia que lo representa, sabemos que el sábado llega al país para sumarse a los entrenamientos”, en conversación con Mundo Deportivo.

El ecuatoriano todavía no define si será convocado o no a la selección, especialmente, después de lo que vivió en fechas pasadas y en el pobre rendimiento del Sudamericano Sub-20. Tampoco se sabe si Independiente del Valle lo tendrá en cuenta para la LigaPro Ecuabet, pero, lo que sí es un hecho es que no jugará ni en Chelsea ni en Europa hasta que llegue el mes de mayo.