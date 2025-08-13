Kendry Páez se quedaría sin equipo: insólita medida de FIFA acabaría todo

A pocos días para que empiece la Ligue 1 de Francia, Kendry Páez se alista para cumplir el sueño de jugar en Europa. El joven ecuatoriano de 18 años esperaba por definir su futuro después de que el Chelsea tomara la decisión de no contar con sus servicios, por lo menos no en esta temporada y lo enviaran de préstamo al Racing de Estrasburgo.

Todd Boehly, dueño del Chelsea también hace parte del grupo inversor BlueCo, empresa que compró al Racing de Estrasburgo. En ese sentido, los londinenses tienen un plan con los jugadores juveniles y por lo general, las primeras experiencias de estos futbolistas en Europa pasan por el cuadro francés en condición de cedidos.

Vea también: Cardona estalló y puso fin a las críticas con polémicas declaraciones

Bajo este panorama, Kendry Páez espera afianzarse en el fútbol europeo con el Racing de Estrasburgo para ganarse su lugar en la nómina del Chelsea así como lo hizo Andrey Santos que ya hace parte del primer equipo inglés. Sin embargo, el futuro del ecuatoriano puede peligrar por una medida que adoptaría la FIFA y que pondría en problemas su continuidad en el equipo galo o hasta en el club inglés.

LA DECISIÓN DE LA FIFA QUE ACABARÍA CON TODO EN EL FUTURO DE KENDRY PÁEZ

Este miércoles 13 de agosto apareció una noticia que puede cambiar toda la ruta profesional en Europa de Kendry Páez. El juvenil ecuatoriano sería afectado por la FIFA, ente rector del balompié mundial que estaría contemplando que se acaben los préstamos de equipos que comparten propietarios.

Una norma que hacen valer en competencias internacionales, tanto así que sacaron al León del Mundial de Clubes, puesto que comparten mismos dueños con el Pachuca y la UEFA que eliminó a Crystal Palace de la Europa League por multipropiedad con el Olympique de Lyon.

Racing y Chelsea pertenecen a Todd Boehly y ahí recae el problema. El Mundo afirmó que la FIFA analiza esto, dado que acabar el préstamo de jugadores a equipos de mismos dueños garantizaría mayor seguridad a jugadores y estabilidad en mercados.

Le puede interesar: Perú abre el 'casting' de nuevo DT: el requisito para elegir técnico

Kendry Páez, que está a días de debutar en Europa podría salir prematuramente de Racing de Estrasburgo si estas medidas se adoptan en esta temporada que empezará el sábado 16 de agosto en la Ligue 1. Chelsea puso mano firme con el futuro de Kendry y no lo tendrá en cuenta en esta Premier League a la espera de que se afiance en tierras europeas.

La medida de la FIFA podría afectar a Kendry Páez que deberá buscar nuevo equipo diferente a uno que comparta propiedad con el Chelsea como el Estrasburgo.

LA DECISIÓN QUE TOMÓ RACING DE ESTRASBURGO CON KENDRY PÁEZ EN LA PRETEMPORADA

Antes del arranque de la Ligue 1, Kendry Páez se unió a Racing de Estrasburgo con la idea de afianzarse y responder a las titularidades en Francia para crecer en Europa. Su equipo disputó un doble amistoso con el Mainz, uno de ellos tuvo público y el otro contó sin aficionados.

Lea también: Barcelona recibió aprobación de la Liga para remplazar a Ter Stegen

Justamente, Kendry Páez apareció como inicialista en el duelo en el que no hubo aficionados, mientras que en el juego que representó la presentación de jugadores frente a sus hinchas, el ecuatoriano no estuvo en los planes.

Esa ausencia de Kendry Páez en el partido ‘oficial’ de la pretemporada junto con aficionados podría poner en peligro su titularidad en el arranque liguero. No vio minutos en ese encuentro precompetitivo y quedará a la espera la decisión del entrenador sobre la actuación del ecuatoriano en el debut frente al Metz.