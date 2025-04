Kendry Páez sufre portazo y quedó sin club en Europa: “No será parte del equipo”

Mucho se ha hablado de lo que pasará con el futuro de Kendry Páez y de su próximo rumbo. Todavía no hay nada resuelto en el panorama que deberá afrontar el internacional ecuatoriano de 17 años. Algunos hablan del Chelsea, equipo donde ya entrenó y que es dueño de su pase, otros hablan del Racing de Estrasburgo en donde está entrenando.

A partir del 4 de mayo, Kendry Páez deberá confirmar su nuevo equipo, después de que todas las señales indican que el Chelsea lo mandaría de préstamo a alguno de los tantos clubes que tienen convenio con los ‘Blues’. En ese orden de ideas, Racing de Estrasburgo o Vitesse podrían darles la mano a los londinenses y al ecuatoriano.

Vea también: Kendry Páez NO jugará en Chelsea ni en Europa: confirman su futuro

Chelsea permitió que Kendry sumara experiencia durante un mes bajo la dirección de Enzo Maresca en el primer equipo para escapar de la situación en Ecuador que se convirtieron en el principal calvario por las críticas intensivas por su actuación en el Sudamericano Sub-20.

Con tantos giros en el futuro de Kendry Páez, apareció una nueva revelación que pone en peligro su próximo rumbo en clubes europeos, puesto que uno de ellos, le bajó el dedo para la próxima temporada.

RACING DE ESTRASBURGO SE PRONUNCIÓ AL FUTURO DE KENDRY PÁEZ

Con 17 años, Kendry Páez todavía debe esperar a cumplir 18 y tomar la decisión que más le convenga en su trayectoria deportiva. Necesita tener regularidad y se esperaba que en Francia podía hacerlo. No obstante, Racing de Estrasburgo sentenció al ecuatoriano.

Después de las Eliminatorias Sudamericanas de marzo, recaló en la Ligue 1 para entrenar con el equipo en donde actúa Andrey Santos, volante brasileño que también hace parte del Chelsea. Pero, el tema del ecuatoriano parece tomar otro camino.

Le puede interesar: Kendry Páez se da lujo en Europa: entrena con nuevo club y se acerca su debut

Liam Rosenior, entrenador del Racing de Estrasburgo detalló cuál es el plan con Kendry Páez, “está aquí solo para ganar experiencia, no será parte del equipo. Es un jugador con una extraordinaria habilidad y técnica para su edad, es una gran experiencia para él y para nosotros”. Rosenior sostuvo que se ha logrado adaptar bien durante las jornadas de entrenamiento.

El Chelsea no ha notificado nada sobre los planes con el internacional ecuatoriano. Al parecer lo tendrá en cuenta para el Mundial de Clubes, pero no hay nada definido hasta ahora. Racing francés es el primer club en decirle no a Kendry Páez que vuelve a estar rodeado de la incertidumbre con su futuro.