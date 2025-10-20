Kevin Mier pierde terreno en titular de Cruz Azul: sorpresiva decisión

Las versiones que circulan en México apuntan a un incidente disciplinario. El periodista Juan Carlos Zúñiga aseguró que Mier y su compatriota Willer Ditta “hicieron algo” después del compromiso del martes con la Selección Colombia.

Lo que parecía un detalle sin importancia terminó convirtiéndose en un problema mayor: ambos habrían perdido el vuelo de regreso al país, lo que ocasionó que no asistieran a los entrenamientos del día siguiente, algo que en un plantel profesional es considerado una falta de compromiso.

El técnico Nicolás Larcamón trató de bajar el tono a la polémica durante una rueda de prensa, negando que se tratara de una sanción interna. “No es una medida disciplinaria, sino una consecuencia lógica de no estar en dos de los tres entrenamientos programados”, explicó.

Aun así, reconoció que los jugadores cometieron un error que “nos puede pasar a cualquiera”, refiriéndose a la pérdida del avión. Su postura buscó proteger al grupo, aunque dejó entrever cierta molestia por la falta de responsabilidad.

Detrás del discurso conciliador del entrenador se esconde una situación más delicada. Pese a que Larcamón insiste en que no hubo castigo formal, el hecho de que Mier no fuera tenido en cuenta para el encuentro del fin de semana indica que la confianza del cuerpo técnico ha sufrido un golpe.

La situación llega en un momento incómodo para el guardameta antioqueño. Su rendimiento en los últimos partidos había sido objeto de críticas por parte de la prensa mexicana, y este episodio solo agrava la percepción de que su nivel y concentración no atraviesan su mejor etapa.